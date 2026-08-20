Fernando da Farmácia discute ações de infraestrutura com secretário de Obras

Leia + sobre política regional

O vereador Fernando da Farmácia (PSD) se reuniu na terça-feira (18) com o secretário de Obras e Serviços Urbanos de Americana, Adriano de Camargo Neves, para discutir demandas de infraestrutura do município, o andamento dos serviços de pavimentação e o cronograma de obras da prefeitura.

Durante o encontro, o parlamentar apresentou solicitações encaminhadas por moradores de diferentes bairros, como serviços de operação “tapa-buraco”, recapeamento asfáltico, construção de bueiros e “sarjetões” para melhorar o escoamento das águas das chuvas, além de melhorias na iluminação pública.

“Uma das nossas funções enquanto vereador é sugerir e indicar melhorias e, também, acompanhar de perto as demandas apresentadas pela população, buscando respostas e soluções junto ao Poder Executivo”, explicou Fernando.

Segundo o parlamentar entre as regiões que concentram as solicitações estão os bairros Parque Novo Mundo, Terramérica e Cidade Jardim. “Segundo o secretário, parte dos pedidos de recapeamento asfáltico e melhorias na iluminação já está incluída no cronograma de serviços da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. Outras demandas, no entanto, dependem da realização de novos processos licitatórios”, concluiu.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP