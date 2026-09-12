A modelo brasileira Lulu Yu (@luluyu__), de 18 anos, comemora o sucesso na temporada de estreia internacional: debutou em grande estilo na NY Fashion Week, eleita estrela das poderosas grifes Tommy Hilfiger e Michael Kors.
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A neotop brasileira brilhou na passarela e compartilhou os bastidores.
De Floripa a NY Fashion Week
Nascida em Florianópolis, a aposta da moda atraiu holofotes recentemente: conquistou contrato com agência internacional responsável por estrelas e supermodelos como Jerry Hall, Candice Swanepoel e Eva Herzigova.
Lulu é uma das apostas reveladas pela agência Thinkers Models no Brasil. Com a presença na moda, busca ir além: “busco representatividade asiática”, reforça.
Revelada em 2024, Lulu já coleciona campanhas no Brasil, para grifes como H&M, Cris Barros e Paula Raia, editoriais para Vogue, Elle, L’Officiel e Forbes, além de desfiles para Alexandre Herchcovitch, Osklen, Lenny Niemeyer, Normando, Patricia Vieira, Marcelo Sommer, Blueman, entre diversos outros.
Para além da moda, Lulu explora a música e a dança: “Toco CDJ e dancei sapateado, por uns 6 anos”, relembra.
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