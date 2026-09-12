Empreender, especialmente para quem está começando um pequeno negócio, não deveria significar enfrentar uma série de etapas burocráticas. Com esse objetivo, o candidato a deputado estadual Franco Sardelli (PL) propõe a ampliação dos cursos para capacitação de mão de obra, a simplificação do processo de abertura de empresas e incentivo para os empresários do Estado de São Paulo.

Fala Franco

“Quem quer empreender precisa encontrar uma porta aberta, não uma parede de burocracia. Se a atividade é de baixo risco e está dentro da lei, não faz sentido o empreendedor perder semanas ou meses esperando para começar a trabalhar”, afirma.

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A ideia é tornar mais eficiente a integração entre Jucesp, Receita Federal e municípios, permitindo que o empreendedor faça o processo de forma digital. Para atividades de baixo risco, a ideia é possibilitar alvará automático e reduzir etapas desnecessárias.

Franco também defende o fortalecimento dos pequenos negócios, com acesso a crédito, capacitação, apoio a startups e inovação, além de iniciativas para estimular a geração de empregos.



Para Franco, o desenvolvimento econômico também passa pela preparação das pessoas para as oportunidades existentes no mercado.

“Precisamos aproximar a qualificação profissional das necessidades das empresas. Ao mesmo tempo em que ajudamos quem quer abrir um negócio, precisamos preparar trabalhadores para as novas oportunidades que surgem”, explica.

Franco ainda aposta no fortalecimento de polos industriais e tecnológicos, estimulando a inovação e criando condições para que empresas possam crescer dentro do próprio Estado.



“São Paulo tem empreendedores, trabalhadores, empresas, universidades e uma enorme capacidade de inovação. O papel do poder público deve ser facilitar esse ambiente, aproximar as pessoas das oportunidades e criar condições para que novos negócios cresçam e gerem empregos”, destaca.

Segundo o candidato, as duas frentes estão conectadas: facilitar a abertura de uma empresa é importante, mas garantir que ela tenha condições de sobreviver e crescer é ainda mais importante.

“Quero trabalhar por um Estado em que empreender seja mais simples, qualificar seja mais acessível e gerar empregos seja uma prioridade. Menos burocracia para quem quer começar e mais oportunidades para quem quer crescer”, conclui.

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