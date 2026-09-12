O vereador Jean Mizzoni (Agir) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre as condições de funcionamento e as providências para implantação de sede definitiva para o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da Vila Mathiensen.

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No documento, o parlamentar afirma acompanhar a situação estrutural da unidade, que passou a funcionar em caráter provisório nas dependências do Serviço Social Presbiteriano de Americana (Sespa).

Segundo o parlamentar, é necessário adotar uma solução definitiva, como a construção de estrutura física própria e adequada seguindo as orientações técnicas do Ministério do Desenvolvimento Social.

Fala Mizzoni

“A situação ganhou ainda maior relevância após as fortes chuvas registradas em 10 de setembro de 2026, quando o imóvel atualmente utilizado pela unidade apresentou danos no telhado, entrada significativa de água e alagamento de áreas internas, ocasionando a suspensão temporária dos atendimentos para avaliação e reparos”, afirma Jean.

O autor pergunta no requerimento se existe estimativa de custo, previsão orçamentária, local e cronograma para projeto, licitação e início da obra; quais reparos foram realizados, quais permanecem pendentes e qual a previsão para solução definitiva dos problemas do prédio; e se existe algum imóvel público municipal disponível, dentro do território de abrangência, que possa receber definitivamente a unidade.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária desta terça-feira (15). Se aprovado será encaminhado ao poder executivo para resposta.

Renan agradece Marcos Damásio por R$ 200 mil para exames em mulheres

O vereador Renan de Angelo esteve na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) para agradecer pessoalmente ao deputado estadual Marcos Damásio pela destinação de R$ 200 mil para a Saúde de Americana, recurso que deverá possibilitar a realização de 2.600 exames ultrassonográficos no município.

A emenda parlamentar foi repassada em 24 de junho de 2026 e tem como meta a realização de exames nas modalidades abdominal, mamária bilateral, obstétrica, ortopédica, partes moles, rins/pelve/próstata e transvaginal, destinados a usuários com indicação regulada pela Central de Regulação.

A conquista teve origem em uma solicitação apresentada por Renan ao deputado, que destinou o recurso para custeio da Saúde. Para o vereador, mais importante do que o valor da emenda é o impacto direto que ela pode representar para quem aguarda por um diagnóstico.

“Fui até a Assembleia para agradecer pessoalmente ao deputado Marcos Damásio por esse apoio a Americana. São R$ 200 mil que se transformam em uma meta de 2.600 exames de ultrassonografia. Estamos falando de pessoas que precisam de um exame para investigar, acompanhar ou confirmar um diagnóstico. É recurso que chega na ponta e ajuda a cuidar da saúde das pessoas”, afirmou Renan.

A visita também serviu para reforçar a parceria institucional construída em torno da busca por recursos para Americana. Segundo o vereador, manter o diálogo com deputados estaduais é fundamental para ampliar a capacidade do município de atender demandas importantes em áreas como a Saúde.

“Quando a gente busca uma emenda, o objetivo é fazer com que ela tenha resultado na vida das pessoas. Agradeço ao deputado Marcos Damásio por ouvir nosso pedido e destinar esse recurso para Americana. Vamos continuar trabalhando e buscando novas parcerias para trazer mais investimentos para a nossa cidade”, completou Renan.

O histórico apresentado pelo gabinete do deputado também registra outras destinações de recursos para Americana ao longo dos anos, incluindo investimentos em Saúde e Esporte. Entre 2019 e 2026, o documento aponta um total de R$ 2.180 milhão em recursos destinados ao município.

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