Americana registrou acumulado de 54 milímetros de chuva nas últimas sete horas, volume considerado muito elevado para um período tão curto. O cenário ocorre após dois dias também com registro de volumes elevados de chuva, que somaram 115 milímetros no período.

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Com isso, o acumulado dos últimos três dias é bastante expressivo, dificultando o escoamento da água.

Em razão desse volume, foram registrados pontos de alagamento em diferentes regiões da cidade, principalmente nas proximidades da Rodoviária, na Avenida da Saúde, e ao longo do leito do Ribeirão Quilombo, na Avenida Bandeirantes, além das ruas Anhanguera, Diogo de Faria e Carioba.

A Defesa Civil de Americana está com equipes nas ruas, acompanhando a situação e monitorando os pontos mais críticos. A Guarda Municipal também atua no monitoramento e realiza as interdições de trânsito necessárias para garantir a segurança da população.

Chuva e orientações

A Defesa Civil orienta a população a evitar as áreas de alagamento e reforça o pedido para que motoristas não tentem atravessar vias alagadas.

O alto volume de chuva registrado em um curto intervalo, somado aos 115 milímetros acumulados nos dois dias anteriores, tem dificultado a drenagem e o escoamento da água, contribuindo para a ocorrência dos alagamentos.

Em caso de necessidade, o plantão da Defesa Civil de Americana atende pelo telefone (19) 99710-9242.

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