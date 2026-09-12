Morreu esta sexta-feira o radialista Teixeira, muito conhecido em Americana. Ele estava internado há alguns meses e era acompanhado de perto pelo também radialista Cezar Polidoro, que prestou bela homenagem.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Homenagem a radialista Teixeira, o Tê

Alberto Teixeira, o nosso Tê, partiu.

E olhando para essa foto, tantas lembranças voltam à memória…

Tive o privilégio de trabalhar com o Tê durante vários anos, nas rádios Clube e Voçê AM 580. Foram anos de rádio, de muita conversa, correria, bastidores, risadas e histórias que só quem viveu aquela época consegue entender.

E nossa parceria não ficava apenas atrás dos microfones.



Dividimos muitos palcos na apresentação de shows, lado a lado, conduzindo eventos, conversando com o público e vivendo momentos que jamais serão esquecidos.

O Tê era um apaixonado pelo rádio. Tinha a comunicação no sangue, e quem teve a oportunidade de trabalhar com ele sabe o quanto era especial dividir um programa, um evento ou simplesmente uma conversa.

Hoje fica a saudade.

Fica a lembrança daquele amigo, parceiro de rádio e de palco, com quem tive a felicidade de compartilhar uma parte tão importante da minha história.

A vida segue, mas algumas pessoas deixam marcas que o tempo não apaga.

Tê, meu amigo, hoje o microfone se cala, mas a sua voz continuará ecoando nas lembranças de todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver com você.

Obrigado pela parceria, pelas histórias, pelos palcos e por tantos momentos que levarei comigo.

Que Deus receba você de braços abertos e conforte sua família e todos os seus amigos.

Leia Mais notícias da cidade e região