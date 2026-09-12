Morreu esta sexta-feira o radialista Teixeira, muito conhecido em Americana. Ele estava internado há alguns meses e era acompanhado de perto pelo também radialista Cezar Polidoro, que prestou bela homenagem.
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Homenagem a radialista Teixeira, o Tê
Alberto Teixeira, o nosso Tê, partiu.
E olhando para essa foto, tantas lembranças voltam à memória…
Tive o privilégio de trabalhar com o Tê durante vários anos, nas rádios Clube e Voçê AM 580. Foram anos de rádio, de muita conversa, correria, bastidores, risadas e histórias que só quem viveu aquela época consegue entender.
E nossa parceria não ficava apenas atrás dos microfones.
Dividimos muitos palcos na apresentação de shows, lado a lado, conduzindo eventos, conversando com o público e vivendo momentos que jamais serão esquecidos.
O Tê era um apaixonado pelo rádio. Tinha a comunicação no sangue, e quem teve a oportunidade de trabalhar com ele sabe o quanto era especial dividir um programa, um evento ou simplesmente uma conversa.
Hoje fica a saudade.
Fica a lembrança daquele amigo, parceiro de rádio e de palco, com quem tive a felicidade de compartilhar uma parte tão importante da minha história.
A vida segue, mas algumas pessoas deixam marcas que o tempo não apaga.
Tê, meu amigo, hoje o microfone se cala, mas a sua voz continuará ecoando nas lembranças de todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver com você.
Obrigado pela parceria, pelas histórias, pelos palcos e por tantos momentos que levarei comigo.
Que Deus receba você de braços abertos e conforte sua família e todos os seus amigos.
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