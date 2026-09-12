Escolas da rede municipal de ensino de Americana terão estagiários de Psicologia presentes nas unidades, por meio de parceria firmada entre a Prefeitura, via Secretaria de Educação, e a FAM (Faculdade de Americana). O projeto piloto será desenvolvido na Casa da Criança Baeti, no Parque das Nações, e nas Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) Aracati, na Vila Gallo, e Jacina, no bairro Jardim Colina.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Denominada de Projeto EMANAR (A Arte de Humanar e Transformar a Escola), a iniciativa visa reforçar as ações de inclusão desenvolvidas na rede municipal. A primeira reunião do projeto piloto ocorreu esta semana, na FAM, com a apresentação das demandas existentes no cotidiano escolar ao grupo de professores e estudantes da faculdade.

“A proposta vai reforçar as ações formativas sobre inclusão disponibilizadas pela gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi aos educadores. Este projeto piloto nasce da premissa de que a escola é um organismo vivo, capaz de tornar todos os envolvidos em seu processo mais inteligentes, preparados e humanos. Este primeiro encontro teve como foco a escuta ativa das reais necessidades de cada escola, garantindo que as próximas etapas sejam construídas de forma personalizada e alinhada ao cotidiano de cada unidade”, explicou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

Escolas

Serão, ao todo, oito estagiários participantes, organizados em duplas para ampliar o atendimento às unidades, conforme o seguinte cronograma:

– Casa da Criança Baeti: duas duplas divididas nos períodos da manhã e da tarde,

– EMEI Aracati: uma dupla durante a manhã,

– EMEI Jacina: uma dupla à tarde.

“Essa parceria reforça o compromisso da FAM com Americana e com projetos que aproximam a formação acadêmica das necessidades reais da nossa comunidade. Para os nossos alunos de Psicologia, será uma oportunidade muito importante de aprendizado e vivência prática, ao mesmo tempo em que contribuímos com a rede municipal de ensino, especialmente nas ações de inclusão e no acolhimento de alunos, educadores e famílias. Acreditamos que a educação transforma quando diferentes instituições somam conhecimento, experiência e propósito em benefício da sociedade”, destacou Gustavo Azzolini, diretor geral da FAM.

Leia Mais notícias da cidade e região