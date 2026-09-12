O Palmeiras bateu o São Paulo na tarde noite deste sábado e voltou a assumir a liderança do Campeonato Brasileiro de Futebol. O Verdão foi 2 a 0 jogando no Nubank Park. O palestra ultrapassou o Flamengo que amanhã encara o Corinthians no Rio de Janeiro.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
O primeiro gol alviverde saiu nos acréscimos do 1o tempo. Bola lançada na área foi parar com o zagueiro Murilo, que empurrou para as redes.
O segundo gol do Palmeiras saiu em erro de saída de bola do Tricolor. Pablo Maia errou o passe no meio de campo e o contra ataque rápido foi mortal. E ainda era o começo do segundo tempo.
Palmeiras na Libertadores e SP na Sula
O alviverde agora vai Quito encarar a LDU com uma vantagem magra conquistada no jogo disputado em São Paulo. O vencedor avançará para a semifinal da Libertadores.
O Tricolor tem a missão inversa, mas pela Copa Sulamericana. O São Paulo precisa bater o Boca Jrs da Argentina, que venceu o ogo de ida por 1 a 0.
Leia + sobre esportes