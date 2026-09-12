O prefeito de Americana, Chico Sardelli, reuniu secretários e representantes de diferentes áreas da administração municipal, na tarde deste sábado (12), para avaliar a situação provocada pelo volume de chuvas e definir as ações necessárias para o atendimento à população. Nas últimas 72 horas, foram registrados 179 milímetros de chuva, de acordo com a Defesa Civil.

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Até a tarde deste sábado, os principais efeitos da chuva estão concentrados ao longo do leito do Ribeirão Quilombo, especialmente em trechos da Avenida Bandeirantes e da Rua Anhanguera.

Pessoas que necessitarem de apoio em locais afetados por alagamentos podem acionar a Defesa Civil de Americana pelo telefone (19) 99710-9242, por ligação ou WhatsApp. A GAMA (Guarda Municipal de Americana) também está disponível pelo telefone 153.

As equipes da Prefeitura estão mobilizadas 24 horas por dia para prestar apoio à população, tanto em relação aos efeitos já provocados pelas fortes chuvas quanto em uma eventual continuidade das precipitações nas próximas horas e nos próximos dias. Há previsão de chuva para Americana ao menos até segunda-feira (14).

Americana com prefeitura mobilizada

“A Prefeitura de Americana está atenta aos efeitos das chuvas que atingiram a cidade ao longo dos últimos dias, especialmente nas últimas horas, e de prontidão para atender aos chamados da população. Reforçamos, nesta reunião, a importância do trabalho conjunto e do monitoramento das áreas consideradas mais críticas, principalmente no curso do Ribeirão Quilombo”, disse o prefeito Chico.

A Secretaria de Saúde reforçou que o atendimento de urgência e emergência permanece em pleno funcionamento no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. Temporariamente, o Pronto Socorro Infantil está utilizando a estrutura do Pronto Socorro Adulto, sem prejuízo no atendimento. O funcionamento segue normal também nas UPAs São José e Dona Rosa e no PA do Antônio Zanaga.

Os abrigos municipais, sob gestão da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, também estão disponíveis, caso haja necessidade de atendimento a desalojados ou desabrigados. Por ora, não houve registro de famílias que necessitaram deixar suas casas, segundo a Defesa Civil.

O suporte de pessoal e maquinário das secretarias de Obras e Serviços Urbanos e de Meio Ambiente e do DAE (Departamento de Água e Esgoto) também está disponível para prestar apoio à população.

A GAMA monitora os principais pontos de risco e está orientando o trânsito nos trechos alagados, onde o fluxo de veículos está impedido.

A Prefeitura reforça a orientação para que a população evite os pontos alagados e não tente atravessar áreas com acúmulo de água, seja a pé ou com veículos. Motoristas devem procurar rotas alternativas e respeitar as interdições realizadas pela GAMA.

Participaram da reunião, além do prefeito Chico Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarchi; o coordenador da Defesa Civil, João Mileta; o diretor-superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto), Fábio Renato Oliveira; os secretários Adriano Alvarenga Camargo Neves, de Obras e Serviços Urbanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, de Assistência Social e Direitos Humanos, e Jesuel de Freitas, de Governo; o comandante da GAMA, Marco Aurélio Silva; o coordenador de Planejamento da GAMA, Wendeo Santos; a diretora superintendente da FUSAME, Lilian Franco de Godoi dos Santos; e a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lionela Ravera Sardelli.

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