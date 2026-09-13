Os 410 animais de 102 espécies mantidos no Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana consomem pouco mais de duas toneladas de alimentos por semana. São 2.015 quilos, dos quais cerca de 1.300 quilos são de hortifrúti, 490 quilos de rações e insumos e aproximadamente 225 quilos de carnes bovina e suína, frango, peixe e vísceras.

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As aves representam a maior parte dos animais do zoológico: são 262 exemplares de 57 espécies. O espaço também mantém 84 répteis de 15 espécies e 64 mamíferos de 30 espécies.

A rotina de alimentação começa às 6h, quando três cozinheiras iniciam o preparo das refeições. A distribuição aos animais começa às 8h e é feita pelos seis tratadores do zoológico. Algumas espécies também recebem alimentação no período da tarde.

Os alimentos são adquiridos por meio de licitação e entregues de acordo com a demanda do Parque. Hortifrúti, por exemplo, costuma ser entregue três vezes por semana, enquanto carnes, peixes e vísceras chegam normalmente uma vez por semana. Rações e sementes, que têm maior durabilidade, são entregues uma vez por mês ou a cada dois meses, dependendo da necessidade.

“Temos que analisar a demanda, de modo que, por exemplo, é comum recebermos entregas de hortifrúti três vezes por semana, levando em consideração o fato de que são alimentos de menor durabilidade. Carnes, peixes e vísceras recebemos normalmente uma vez por semana. Já rações e sementes, que duram mais tempo, recebemos uma vez ao mês, ou uma vez a cada dois meses, dependendo da demanda”, explica a diretora da Unidade do Parque Ecológico, a bióloga Silvia Maria de Campos Machado Ortolano.

Rações específicas no Zoo Americana

As rações podem ser oferecidas inteiras ou trituradas e misturadas a outros alimentos para facilitar o consumo. Algumas são específicas para determinadas espécies e levam em consideração as necessidades nutricionais de cada animal.

A médica-veterinária do Parque Ecológico, Michelle Falcade Forti, observa que há diferentes adaptações nas dietas. “Muitas rações são específicas, próprias para determinadas espécies. Por exemplo, no caso dos flamingos, há uma substância chamada cantaxantina, que é encontrada na natureza pela ave em crustáceos e plânctons. A substância é a responsável pela coloração das penas e está presente na composição de sua ração. A ração para tamanduás é feita à base de insetos, já que essa espécie precisa ingerir nutrientes compatíveis com a sua necessidade alimentar. No Parque Ecológico, realizamos algumas adaptações também. Por exemplo, o lobo-guará é uma espécie mais propensa a problemas renais. Por isso, em sua alimentação está inclusa ração canina indicada para pacientes renais. A anta é um animal que pode consumir tranquilamente a ração de equinos, além de outros alimentos”, detalha.

O hipopótamo também recebe ração de equinos, em razão da semelhança entre seu sistema digestório e o desses animais. É a espécie que consome o maior volume de alimentos diariamente no Parque Ecológico: são 20 quilos de tubérculos e frutas, 6 quilos de ração equina, verduras e hortaliças, além de capim à vontade.

A alimentação também leva em conta o metabolismo de cada espécie e os horários de alimentação.

“O horário da alimentação de cada espécie também varia. Os felídeos e canídeos são vespertinos, só comem à tarde, por exemplo”, complementa Michelle.

Dietas acompanhadas individualmente

Os cardápios são revisados regularmente e personalizados de acordo com as necessidades de cada animal. Os tratadores acompanham a quantidade efetivamente consumida e observam eventuais alterações no comportamento alimentar. As informações são repassadas aos biólogos e médicos-veterinários, que avaliam cada situação e podem ajustar a dieta.

“Os animais são como nós: têm suas preferências alimentares e devem ser analisados individualmente. O hipopótamo pode variar o tipo de abóbora que consome. Cabe aos tratadores observarem essas nuances. Há outros fatores que também interferem no comportamento de consumo. Um exemplo é a sazonalidade. Em certas épocas do ano, um animal come mais um tipo de alimento; em outra, ele reduz esse consumo e passa a escolher outro item. Às vezes, mudanças no clima podem interferir no hábito alimentar”, acrescenta Silvia Maria de Campos Machado Ortolano.

“A equipe técnica do Parque Ecológico tem uma rotina repleta de zelo para cada animal. A alimentação é pensada nos mínimos detalhes para que os animais tenham maior qualidade de vida”, afirma a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

Serviço

O Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana funciona de quarta-feira a domingo, das 8h às 17h. A bilheteria e a entrada fecham às 16h.

O espaço fica na Avenida Brasil, nº 2.525, no Jardim Ipiranga, e conta com estacionamento gratuito.

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