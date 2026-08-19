A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, está ampliando o alcance da economia circular em Americana, beneficiando cerca de 200 pessoas por meio de oficinas gratuitas de reaproveitamento de resíduos.

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Realizada em parceria com a Associação Amigos do Meio Ambiente e da Cultura (APRAECO), a iniciativa capacita moradores para transformar materiais que seriam descartados em produtos com potencial de comercialização, promovendo capacitação, geração de renda, inclusão social e conscientização ambiental.

A ação nasceu da experiência da APRAECO, que já atendeu 3 mil pessoas com ações de reciclagem e educação ambiental, e tem como principal objetivo reduzir o descarte inadequado de resíduos, mostrando que materiais considerados sem utilidade podem ganhar uma nova função e gerar benefícios para a comunidade e para o meio ambiente.

“O reaproveitamento de resíduos é uma ferramenta importante para promover a preservação ambiental e, ao mesmo tempo, criar oportunidades para as pessoas. Ao apoiar iniciativas como esta, a Suzano reforça seu compromisso com o desenvolvimento sustentável das comunidades onde atua, incentivando a geração de renda, o empreendedorismo e a conscientização ambiental”, destaca Joana Mamedes, coordenadora de Relacionamento Social da Suzano.

Durante as oficinas, os participantes aprendem técnicas para reaproveitar principalmente pneus e câmaras de pneus, transformando esses materiais em pufes, floreiras, caminhas para pets, bolsas e brinquedos. Além disso, a instituição também compartilha conhecimentos sobre a reciclagem de outros resíduos, como garrafas PET, embalagens longa vida (Tetrapak), latas e vidros, ampliando as possibilidades de reutilização e reduzindo o volume de materiais destinados ao descarte.

“Com o apoio da Suzano, a expectativa é ampliar nossos trabalhos de reaproveitamento de resíduos, principalmente nos bairros vizinhos à fábrica. Já contamos com um espaço definido para a realização das oficinas, o que permitirá ampliar o acesso da comunidade a uma iniciativa que une sustentabilidade e geração de renda. Queremos que cada vez mais moradores desenvolvam novas habilidades e se tornem agentes de transformação em suas comunidades”, afirma Sandra Meronho, presidente da APRAECO.

O projeto também prepara os participantes para empreender. As atividades incluem orientações sobre economia circular, sustentabilidade, precificação, comercialização dos produtos e estratégias de vendas, contribuindo para que os participantes possam transformar o conhecimento adquirido em uma fonte complementar de renda.

A proposta reforça os princípios da economia circular ao prolongar a vida útil dos materiais, reduzir o desperdício de recursos e incentivar o consumo consciente. Ao mesmo tempo, promove inclusão social ao oferecer novas oportunidades de qualificação profissional e desenvolvimento econômico para moradores de diferentes comunidades de Americana.

A expectativa é ampliar o número de participantes e de comunidades beneficiadas nos próximos anos, aumentando o volume de resíduos reaproveitados e consolidando a reciclagem e a economia circular como importantes ferramentas de inclusão social, preservação ambiental e desenvolvimento sustentável em Americana.

APRAECO

A Associação dos Amigos do Meio Ambiente e Cultura (APRAECO) atua há 15 anos promovendo oficinas de reaproveitamento de resíduos, transformando materiais que seriam descartados em peças úteis e de valor agregado. Ao longo de sua trajetória, a entidade alia educação ambiental, inclusão social e capacitação profissional, criando oportunidades de geração de renda para dezenas de famílias e contribuindo para a redução dos impactos causados pelo descarte inadequado de resíduos no meio ambiente.



Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina e líder no segmento de papel higiênico no Brasil. A companhia adota as melhores práticas de inovação e sustentabilidade para desenvolver produtos e soluções a partir de matéria-prima renovável. Os produtos da Suzano estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, cerca de 25% da população mundial, e incluem celulose; itens para higiene pessoal como papel higiênico e guardanapos; papéis para embalagens, copos e canudos; papéis para imprimir e escrever, entre outros produtos desenvolvidos para atender à crescente necessidade do planeta por itens mais sustentáveis. Entre suas marcas no Brasil estão Neve®, Pólen®, Suzano Report®, Mimmo®, entre outras. Com sede no Brasil e operações na América Latina, América do Norte, Europa e Ásia, a empresa tem mais de 100 anos de história e ações negociadas nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ).