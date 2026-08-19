O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, declarou apoio à candidatura de Ricardo Molina (Republicanos) a deputado estadual e pediu votos para o candidato nas eleições deste ano.

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Em vídeo divulgado nas redes sociais, o governador destacou a atuação de Molina em pautas importantes para o governo do Estado, especialmente nas áreas da saúde, habitação e infraestrutura.

Fala Tarcísio

“Estou aqui com o Ricardo Molina, que me ajudou muito no governo do Estado de São Paulo em pautas importantes, como na saúde, habitação e infraestrutura”, afirmou o governador.

Molina é coordenador regional do Republicanos e já atuou como assessor especial de Tarcísio de Freitas no governo de São Paulo. Na eleição anterior para deputado estadual, obteve cerca de 52 mil votos, resultado que reforçou sua forte presença política na região.

Tarcísio também ressaltou a importância da eleição de Molina para a continuidade do projeto político desenvolvido no Estado. “É muito importante que o Ricardo avance para que o nosso projeto para o Estado de São Paulo tenha muito sucesso. Eu conto com vocês”, disse.