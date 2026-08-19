Prefeitura aplica agente para controle de carrapato na Praia Azul

Prefeitura aplica agente biológico para controle do carrapato-estrela na Orla da Praia Azul

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, aplicou nesta terça-feira (18) o agente biológico Metarhizium, usado para controle do carrapato-estrela, transmissor da febre maculosa, na Orla da Praia Azul, área considerada de risco.

O Metarhizium é um fungo entomopatogênico utilizado no controle do carrapato, sem agredir o meio ambiente e os animais. A aplicação é realizada com tratores e mangueiras adequados para esse tipo de serviço.

Na última semana, o produto foi aplicado na Avenida Bandeirantes, no trecho entre o Corpo de Bombeiros e a Avenida Europa, entre os bairros Jardim Colina e Vila Cordenonsi. Na semana anterior, a aplicação ocorreu na Orla da Praia dos Namorados e na Avenida Bandeirantes.

O Instituto Biológico da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento e a empresa Toyobo, licenciada pelo Instituto, atuam em parceria nas ações de controle do carrapato, com acompanhamento da Secretaria Municipal de Saúde.

“As aplicações do Metarhizium nas áreas de risco em nossa cidade são fundamentais para controlarmos o carrapato-estrela. Todos os esforços estão sendo feitos para tentarmos impedir que novos casos de febre maculosa surjam em Americana. É um desafio, mas estamos empenhados nesta luta, de forma a não prejudicar nem o meio ambiente nem o munícipe”, disse a secretária de Meio Ambiente, Andréa Gonçales.

Orientação e prevenção

Desde 2006, por meio do Programa de Vigilância e Controle do Escorpião e Carrapato (PVCE), a Prefeitura realiza a instalação de cercas e placas informativas e orienta a população a evitar áreas de risco, como margens de rios, córregos, lagoas e represas, onde o carrapato-estrela pode ser encontrado com mais facilidade.

Os principais pontos do município classificados como áreas de risco são:

– Carioba: pesqueiros do Rio Piracicaba, próximos à Rua Carioba;

– Casa de Cultura Herman Müller: mata ciliar do Ribeirão Quilombo;

– Rio Jaguari: região pós-Represa do Salto Grande e chácaras na Colônia Agrícola do Sobrado Velho;

– Confluência dos rios Atibaia e Jaguari;

– Assentamento Milton Santos: matas ciliares do Rio Jaguari e Córrego Jacutinga;

– Ponte do Rio Piracicaba (Rodovia Anhanguera): pesqueiros locais;

– Centro de Detenção Provisória (CDP): pesqueiros no entorno;

– Condomínio Jardim Terras do Imperador e Residencial Portal dos Nobres;

– Praia dos Namorados: Orla da Represa do Salto Grande;

– Jardim Mirandola: pastos e matas;

– Praia do Zanaga: entre os bairros Antônio Zanaga e Vale das Nogueiras;

– Usina da CPFL na Represa do Salto Grande;

– Ribeirão Quilombo: toda a extensão em ambas as margens;

– Parque Nova Carioba: mata ciliar do Córrego Bertini.

A doença

A febre maculosa é uma doença grave, com risco de morte, e seu contágio ocorre pela picada do carrapato-estrela. A recomendação é evitar áreas de risco. Caso seja necessário entrar nesses locais, as medidas de prevenção incluem:

– Usar roupas claras para facilitar a visualização dos carrapatos;

– Colocar as barras das calças dentro das meias e usar botas de cano alto;

– Verificar o corpo a cada três horas;

– Remover os carrapatos com cuidado, fazendo uma leve torção;

– Observar os sintomas de 2 a 14 dias após a exposição.

Em caso de suspeita de febre maculosa, a orientação é procurar atendimento médico imediatamente e informar se houve passagem por área de risco.

Os principais sintomas da doença incluem:

– Febre alta;

– Dores no corpo e na cabeça;

– Calafrios;

– Manchas avermelhadas na pele.

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