Cetesb fiscaliza 38 mil veículos e autua 629 por fumaça preta em SP

Leia Mais notícias da cidade e região

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), fiscalizou 38.020 caminhões e ônibus movidos a diesel nesta terça-feira (18). As inspeções foram realizadas simultaneamente em 29 pontos das rodovias paulistas. Do total de veículos vistoriados, 629 apresentaram emissão irregular de fumaça preta, o equivalente a 1,7%.

Esta foi a terceira edição da Operação Inverno realizada pela Cetesb em 2026. A fiscalização é intensificada durante os meses mais secos porque, sem chuva e com menor circulação do ar, os poluentes permanecem por mais tempo na atmosfera.

Os proprietários dos veículos que ultrapassaram os limites de emissão previstos na legislação ambiental foram multados em R$ 2.305,20. O valor pode ser reduzido em até 70%, caso os reparos sejam realizados e a regularização das emissões seja comprovada.

Em Sorocaba, um dos pontos da operação foi montado em um desvio rodoviário. Além da fiscalização da fumaça preta, os veículos passaram por avaliações mais detalhadas.

Nove veículos foram submetidos ao teste com opacímetro, equipamento que mede a densidade da fumaça emitida, e todos foram aprovados. Outros quatro veículos passaram pela verificação do Arla 32, fluido necessário ao funcionamento do sistema de controle de emissões dos modelos a diesel mais recentes. Também não houve reprovações.

A operação contou com o apoio da Polícia Militar Rodoviária, do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) e da Polícia Rodoviária Federal.

Além de identificar e autuar veículos com emissão acima dos limites legais, a iniciativa busca orientar os motoristas sobre a manutenção preventiva e os impactos da poluição veicular na saúde e no meio ambiente.

Na primeira etapa da Operação Inverno, realizada em junho, mais de 45 mil veículos foram vistoriados e 1,2% apresentaram irregularidades. Em julho, a segunda ação inspecionou mais de 37 mil caminhões e ônibus, com índice de irregularidade de 1,4%.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP