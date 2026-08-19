EasyMesh: A “função secreta” do roteador que acaba com as zonas sem Wi-Fi em casa

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A internet funciona bem na sala, mas perde qualidade em outros cômodos? Antes de trocar o plano ou toda a estrutura de Wi-Fi, vale conhecer uma função que pode já estar no seu roteador: o EasyMesh. Essa tecnologia está disponível em uma ampla variedade de roteadores e permite utilizar dois ou mais equipamentos compatíveis para formar uma única rede Wi-Fi Mesh. Na prática, para quem já possui um roteador com EasyMesh, adicionar um segundo aparelho compatível pode ser uma maneira simples de atacar pontos de sinal fraco sem necessariamente partir direto para um kit Mesh completo.

O problema pode não ser a velocidade da internet, mas a casa

Paredes e outros obstáculos, materiais de construção, a localização do roteador e a densidade do tráfego sem fio podem afetar a cobertura real de uma rede Wi-Fi. Na prática, elementos do ambiente, como paredes grossas e determinadas superfícies e materiais, somados à interferência de outras redes Wi-Fi próximas podem contribuir para aqueles pontos da residência em que o sinal chega mais fraco.

É por isso que contratar um plano de internet mais rápido nem sempre resolve o problema. Se a dificuldade está em levar o sinal até determinado cômodo, é a cobertura da rede doméstica que precisa ser analisada. É aí que o EasyMesh pode ser uma alternativa interessante.

EasyMesh: a função secreta que muita gente tem e não sabe

Um roteador já instalado em casa já pode ser o ponto de partida para uma rede Mesh já que o EasyMesh permite que roteadores e extensores compatíveis trabalhem juntos como uma única rede Wi-Fi, ampliando a cobertura pela residência. É uma maneira de criar uma rede contínua em toda a casa. Basta verificar se o aparelho é compatível com EasyMesh e avaliar a inclusão de um segundo equipamento compatível. Essa possibilidade torna a expansão da rede mais gradual: o usuário começa com um roteador e acrescenta novos pontos conforme a necessidade.

Mas qual é a diferença de um roteador EasyMesh para a tecnologia Mesh?

A principal diferença entre os dois é que o EasyMesh é uma tecnologia aberta enquanto o Mesh é algo proprietário de cada marca. É por isso que uma rede com roteadores Deco só pode ser expandida com dispositivos da mesma marca, enquanto o EasyMesh é compatível entre diversos fabricantes.

A principal vantagem do Mesh sobre o EasyMesh vem na facilidade de configuração e instalação, enquanto o EasyMesh exige um conhecimento mais técnico, por isso é normalmente configurado pelo próprio provedor de internet.

No caso dos roteadores Deco, toda instalação e configuração é orientada pelo aplicativo da própria marca, que deixa a rede pronta em poucos minutos.

Como descobrir se o roteador tem EasyMesh?

O primeiro passo é consultar o modelo exato do aparelho na Lista de dispositivos compatíveis com EasyMesh da TP-Link. A empresa reúne nessa página os roteadores e extensores compatíveis e informa que, em determinados produtos, uma atualização de firmware pode ser necessária.

Depois, é necessário confirmar se o segundo equipamento que será adicionado também oferece compatibilidade. A dica é ainda manter os dispositivos com firmware atualizado. Dependendo do modelo, a inclusão do novo ponto pode ser realizada por WPS, interface web ou configuração do extensor.

Vitrine de roteadores com EasyMesh

EX3000 — Roteador Gigabit Wi-Fi 6 Dual Band AX3000

Velocidade Wi-Fi de até 3 Gbps: até 2402 Mbps em 5 GHz e 574 Mbps em 2,4 GHz;

até 2402 Mbps em 5 GHz e 574 Mbps em 2,4 GHz; Wi-Fi 6: oferece maior capacidade para múltiplos dispositivos e menor latência;

oferece maior capacidade para múltiplos dispositivos e menor latência; Cobertura: combina Beamforming e antenas de alto desempenho para direcionar melhor o sinal;

combina Beamforming e antenas de alto desempenho para direcionar melhor o sinal; Compatível com EasyMesh: pode trabalhar com outros equipamentos compatíveis para criar uma rede Mesh unificada;

pode trabalhar com outros equipamentos compatíveis para criar uma rede Mesh unificada; Segurança: conta com WPA3 e controles parentais;

conta com WPA3 e controles parentais; Configuração e gerenciamento: pode ser administrado pelo aplicativo Aginet.

Conheça o TP-Link EX3000

EX1500 — Roteador Gigabit Wi-Fi 6 Dual Band AX1500

Velocidade Wi-Fi de até 1,5 Gbps: até 1201 Mbps em 5 GHz e 300 Mbps em 2,4 GHz;

até 1201 Mbps em 5 GHz e 300 Mbps em 2,4 GHz; Wi-Fi 6: maior capacidade e menor congestionamento para múltiplos dispositivos;

maior capacidade e menor congestionamento para múltiplos dispositivos; Ampla cobertura: Beamforming aliado a quatro antenas;

Beamforming aliado a quatro antenas; Compatível com EasyMesh: permite utilizar outros equipamentos compatíveis para formar uma rede única;

permite utilizar outros equipamentos compatíveis para formar uma rede única; Segurança WPA3: reforça a proteção da rede doméstica;

reforça a proteção da rede doméstica; Aplicativo Aginet: permite configurar e gerenciar a rede pelo smartphone ou tablet.

Conheça o TP-Link EX1500

Archer BE550 — Roteador Wi-Fi 7 Tri-Band BE9300

Wi-Fi 7 Tri-Band: velocidade combinada anunciada de até 9214 Mbps;

velocidade combinada anunciada de até 9214 Mbps; Operação Multi-Link (MLO): tecnologia Wi-Fi 7 voltada a maior desempenho e menor latência;

tecnologia Wi-Fi 7 voltada a maior desempenho e menor latência; Cinco portas 2.5G: uma WAN e quatro LAN;

uma WAN e quatro LAN; Cobertura: seis antenas internas e tecnologia Beamforming;

seis antenas internas e tecnologia Beamforming; Compatível com EasyMesh: pode trabalhar com roteadores e extensores EasyMesh para ampliar a cobertura;

pode trabalhar com roteadores e extensores EasyMesh para ampliar a cobertura; Gerenciamento: configuração e controle pelo aplicativo Tether;

configuração e controle pelo aplicativo Tether; HomeShield: recursos adicionais de segurança e gerenciamento da rede.

Conheça o TP-Link Archer BE550

EB3600 — Roteador Wi-Fi 7 Dual Band BE3600

Wi-Fi 7 Dual Band: até 2880 Mbps em 5 GHz e 688 Mbps em 2,4 GHz;

até 2880 Mbps em 5 GHz e 688 Mbps em 2,4 GHz; Tecnologia Wi-Fi 7: voltada a melhorar velocidade, eficiência e capacidade da rede;

voltada a melhorar velocidade, eficiência e capacidade da rede; Conectividade Gigabit: uma porta WAN Gigabit e quatro portas LAN Gigabit;

uma porta WAN Gigabit e quatro portas LAN Gigabit; Compatível com EasyMesh: permite utilizar dois ou mais roteadores compatíveis para formar uma única rede;

permite utilizar dois ou mais roteadores compatíveis para formar uma única rede; Segurança: suporte a WPA/WPA2/WPA3-Personal;

suporte a WPA/WPA2/WPA3-Personal; Gerenciamento remoto: suporte aos protocolos TR-069 e TR-369 e à plataforma TP-Link Aginet Unified Cloud. O modelo aparece como “em breve” no site brasileiro da TP-Link.

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