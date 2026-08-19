Um mulher foi acordada esta madrugada com o marido exigindo ver seu telefone celular e ameaçando a ‘encher de porrada’. O caso foi atendido pela Polícia Militar e o homem foi preso. Aconteceu na rua dos Carvalhos, Bairro Basilicato – Sumaré/SP.

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Na madrugada de quarta-feira (19), equipe policial foi acionada via COPOM para atendimento de ocorrência de violência doméstica. No local, em contato com a vítima, esta relatou que estava dormindo quando foi surpreendida pelo companheiro, que a puxou pelos braços e exigiu que entregasse seu aparelho celular, além de ameaçá-la de morte.

A vítima (30) informou ainda que o autor seria usuário de drogas. Durante o atendimento, foram constatadas marcas avermelhadas em seus braços, compatíveis com as agressões relatadas.

Mulher levada pra UPA

Ela foi encaminhada à UPA Macarenko para atendimento médico. Diante dos fatos, as partes foram conduzidas ao Plantão Policial, onde a autoridade de polícia judiciária tomou ciência da ocorrência e o autor (30) permaneceu preso à disposição da Justiça.