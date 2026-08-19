Presidente mundial de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias faz sua primeira visita oficial ao Brasil

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Dallin H. Oaks, de 94 anos, é o atual presidente mundial de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, posição comparável à do papa na Igreja Católica. Ele escolheu o Brasil como seu primeiro destino internacional desde que assumiu a liderança da instituição, em outubro de 2025. O motivo da visita foi a cerimônia de inauguração e dedicação do Templo de Belo Horizonte, realizada neste domingo, 16 de agosto.

Dallin H. Oaks, Presidente Mundial da Igreja

Localizado no bairro Engenho Nogueira, em Belo Horizonte, o templo foi construído em uma propriedade de 2,44 hectares. Anunciado originalmente pelo falecido presidente Russell M. Nelson na Conferência Geral de abril de 2021, o edifício possui exterior revestido de granito brasileiro conhecido como Branco Ceará, com vitrais em tons de branco, amarelo e azul inspirados nos padrões de azulejos tradicionais portugueses e mineiros, além de uma torre central de 19 metros de altura.

Antes da dedicação formal, o templo esteve aberto ao público de 13 a 27 de junho, além de receber mais de 1.300 formadores de opinião, autoridades públicas e convidados durante a visitação da imprensa e autoridades entre 10 e 12 de junho. No total, a visitação pública atraiu cerca de 20 mil visitantes de diversas partes do Brasil e do exterior. A partir deste domingo, o templo passa a ser utilizado exclusivamente para a realização de casamentos e outras cerimônias sagradas.

Antes de se dedicar integralmente ao discipulado, o presidente Dallin H. Oaks teve uma proeminente carreira no direito. Atuou como juiz da Suprema Corte do Estado de Utah, reitor e professor universitário. Em 1984, deixou a magistratura para integrar o Quórum dos Doze Apóstolos da Igreja. O Templo de Belo Horizonte é o segundo templo dedicado pelo presidente Oaks neste ano, após a dedicação do Templo de Burley Idaho, em janeiro.

A cerimônia dedicatória consistiu no ato formal em que o edifício foi sagrado para uso exclusivo de ordenanças espirituais. A sessão principal teve início às 10h (horário local) e foi retransmitida às 14h para as congregações do distrito do templo. Restrita aos membros da Igreja, a programação contou com a apresentação de um coral, discursos de membros locais de Minas Gerais e uma mensagem especial de encerramento proferida pelo presidente Oaks, que também proferiu a oração dedicatória.

A dedicação do Templo de Minas Gerais marcou a abertura do 12º templo da Igreja em funcionamento no Brasil, país que atualmente possui o segundo maior número de membros da Igreja fora dos Estados Unidos, com cerca de 1,5 milhão de membros.

Sobre A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem mais de 17 milhões de membros e está presente em mais de 160 países e territórios. Conhecida por seus jovens missionários, que servem voluntariamente em todas as partes do mundo, e por seu trabalho de ajuda humanitária, que leva socorro a pessoas e comunidades em situações de necessidade ou risco, a Igreja tem como missão aproximar as pessoas de Jesus Cristo e servir ao próximo. No Brasil, a Igreja tem cerca de 1,5 milhão de membros, o que faz do país o terceiro do mundo em número de membros da Igreja.

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