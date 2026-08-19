Kawasaki apresenta nova família KLX230 desenvolvida para diferentes terrenos e diferentes perfis de motociclistas
Leia + sobre esportes
A Kawasaki Motores do Brasil anuncia a chegada da nova família KLX230 ao mercado nacional. Composta pelas versões KLX230, KLX230 S e KLX230R S, a linha foi desenvolvida para atender diferentes perfis de motociclistas e diferentes formas de utilização, ampliando as possibilidades para quem busca uma motocicleta versátil, confiável e preparada para enfrentar os mais variados cenários.
Mais do que apresentar novos modelos, a Kawasaki amplia a família KLX com uma proposta construída para acompanhar diferentes estilos de vida. Seja no ambiente urbano, em estradas vicinais, trajetos rurais, deslocamentos cotidianos ou momentos de lazer, a nova linha oferece soluções capazes de se adaptar a diferentes necessidades sem abrir mão da facilidade de pilotagem e da robustez que caracterizam a família.
Uma família para diferentes estilos de pilotagem
A nova família KLX230 nasce da compreensão de que cada motociclista possui necessidades, objetivos e rotinas distintas. Enquanto alguns priorizam praticidade para os deslocamentos urbanos e trajetos cotidianos, outros buscam uma motocicleta capaz de transitar com confiança entre asfalto e terra. Há ainda aqueles que procuram uma experiência mais dedicada ao universo off-road.
Foi a partir dessa diversidade de perfis que a Kawasaki estruturou a nova linha KLX230, oferecendo três versões desenvolvidas para atender diferentes formas de utilização sem abrir mão da versatilidade e da identidade aventureira que fazem parte da história da marca.
No coração da família está o motor monocilíndrico de 233 cm³, arrefecido a ar, equipado com injeção eletrônica e câmbio de seis velocidades. O conjunto foi desenvolvido para privilegiar a entrega de torque em baixas e médias rotações, proporcionando respostas lineares e previsíveis que favorecem o controle e a confiança na pilotagem.
A ciclística foi concebida para ampliar a capacidade de adaptação da motocicleta a diferentes tipos de terreno. O chassi tubular, berço semi-duplo trabalha em conjunto com rodas de grande diâmetro e suspensões de longo curso, características que contribuem para o equilíbrio entre conforto, robustez e controle em diferentes condições de utilização.
Três versões, três propostas
A KLX230 representa a proposta mais versátil da família. Desenvolvida para quem busca uma motocicleta capaz de transitar naturalmente entre cidade e campo, o modelo combina praticidade para o uso diário e capacidade para enfrentar pisos variados com confiança.
A KLX230 S amplia a acessibilidade da linha ao oferecer uma configuração voltada para maior confiança e controle. Com assento mais baixo e ergonomia adaptada, a versão foi concebida para ampliar o acesso ao universo KLX e proporcionar uma experiência de pilotagem ainda mais confortável para diferentes perfis de motociclistas.
Já a KLX230R S foi criada para os entusiastas da pilotagem fora de estrada. Com configuração específica para uso recreativo off-road, menor peso e características voltadas para trilhas e percursos em terrenos variados, o modelo reforça o DNA aventureiro que acompanha a história da família KLX.
Além da funcionalidade, toda a linha preserva a identidade visual inspirada nas motocicletas KX de competição. As linhas modernas, a ergonomia estreita e a posição de pilotagem ereta reforçam a conexão com o universo off-road e destacam a robustez e a versatilidade que fazem parte da proposta da família.
“A nova família KLX230 foi desenvolvida para atender diferentes perfis de motociclistas e diferentes formas de utilização. Seja no ambiente urbano, em estradas de terra ou no uso recreativo fora de estrada, a linha oferece opções capazes de combinar facilidade de pilotagem, versatilidade e confiança, mantendo a essência aventureira que faz parte da história da Kawasaki”, destaca Sonia Harue Ando, diretora comercial e de marketing da Kawasaki Motores do Brasil.
Com a chegada da nova família KLX230, a Kawasaki amplia seu portfólio com uma linha desenvolvida para diferentes estilos de pilotagem, oferecendo soluções que transitam naturalmente entre o uso urbano, os percursos em pisos variados e o lazer fora de estrada. Uma família criada para quem acredita que um único caminho nem sempre é suficiente.
PRINCIPAIS DESTAQUES DA FAMÍLIA KLX230 2027
KLX230 2027
- Motor monocilíndrico de 233 cm³ com injeção eletrônica
- Potência máxima de 19 cv
- Torque máximo de 19 Nm
- Câmbio de seis velocidades
- Altura do assento de 880 mm
- Distância livre do solo de 255 mm
- Sistema ABS dianteiro
- Painel digital multifuncional
- Iluminação em LED
- Uso dual purpose para diferentes tipos de terreno
KLX230 S 2027
- Motor monocilíndrico de 233 cm³ com injeção eletrônica
- Potência máxima de 19 cv
- Torque máximo de 19 Nm
- Câmbio de seis velocidades
- Altura do assento de 830 mm
- Distância livre do solo de 220 mm
- Suspensões recalibradas
- Ergonomia voltada para maior confiança e controle
- Desenvolvida para ampliar a acessibilidade da família KLX230
KLX230R S 2027
- Motor monocilíndrico de 233 cm³ com injeção eletrônica
- Potência máxima de 19 cv
- Torque máximo de 19,1 Nm
- Câmbio de seis velocidades
- Peso em ordem de marcha de 129 kg
- Altura do assento de 900 mm
- Distância livre do solo de 270 mm
- Pneus específicos para uso off-road
- Configuração dedicada ao uso recreativo fora de estrada
- Inspirada na tradição off-road da Kawasaki
VERSÕES DISPONÍVEIS
- KLX230 2027
- KLX230 S 2027
- KLX230R S 2027
CORES
KLX230 2027
Verde
KLX230 S 2027
Verde
KLX230R S 2027
Verde
PREÇO PÚBLICO SUGERIDO (PPS)
KLX230 2027
R$ 24.990 + frete R$ 1.500
KLX230 S 2027
R$ 24.990 + frete R$ 1.500
KLX230R S 2027
R$ 19.990 + frete R$ 1.500
DISPONIBILIDADE
A nova família KLX230 já está disponível em todas as concessionárias autorizadas Kawasaki em todo o território nacional.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP