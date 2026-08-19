Kawasaki apresenta nova família KLX230 desenvolvida para diferentes terrenos e diferentes perfis de motociclistas

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A Kawasaki Motores do Brasil anuncia a chegada da nova família KLX230 ao mercado nacional. Composta pelas versões KLX230, KLX230 S e KLX230R S, a linha foi desenvolvida para atender diferentes perfis de motociclistas e diferentes formas de utilização, ampliando as possibilidades para quem busca uma motocicleta versátil, confiável e preparada para enfrentar os mais variados cenários.

Mais do que apresentar novos modelos, a Kawasaki amplia a família KLX com uma proposta construída para acompanhar diferentes estilos de vida. Seja no ambiente urbano, em estradas vicinais, trajetos rurais, deslocamentos cotidianos ou momentos de lazer, a nova linha oferece soluções capazes de se adaptar a diferentes necessidades sem abrir mão da facilidade de pilotagem e da robustez que caracterizam a família.

Uma família para diferentes estilos de pilotagem

A nova família KLX230 nasce da compreensão de que cada motociclista possui necessidades, objetivos e rotinas distintas. Enquanto alguns priorizam praticidade para os deslocamentos urbanos e trajetos cotidianos, outros buscam uma motocicleta capaz de transitar com confiança entre asfalto e terra. Há ainda aqueles que procuram uma experiência mais dedicada ao universo off-road.

Foi a partir dessa diversidade de perfis que a Kawasaki estruturou a nova linha KLX230, oferecendo três versões desenvolvidas para atender diferentes formas de utilização sem abrir mão da versatilidade e da identidade aventureira que fazem parte da história da marca.

No coração da família está o motor monocilíndrico de 233 cm³, arrefecido a ar, equipado com injeção eletrônica e câmbio de seis velocidades. O conjunto foi desenvolvido para privilegiar a entrega de torque em baixas e médias rotações, proporcionando respostas lineares e previsíveis que favorecem o controle e a confiança na pilotagem.

A ciclística foi concebida para ampliar a capacidade de adaptação da motocicleta a diferentes tipos de terreno. O chassi tubular, berço semi-duplo trabalha em conjunto com rodas de grande diâmetro e suspensões de longo curso, características que contribuem para o equilíbrio entre conforto, robustez e controle em diferentes condições de utilização.

Três versões, três propostas

A KLX230 representa a proposta mais versátil da família. Desenvolvida para quem busca uma motocicleta capaz de transitar naturalmente entre cidade e campo, o modelo combina praticidade para o uso diário e capacidade para enfrentar pisos variados com confiança.

A KLX230 S amplia a acessibilidade da linha ao oferecer uma configuração voltada para maior confiança e controle. Com assento mais baixo e ergonomia adaptada, a versão foi concebida para ampliar o acesso ao universo KLX e proporcionar uma experiência de pilotagem ainda mais confortável para diferentes perfis de motociclistas.

Já a KLX230R S foi criada para os entusiastas da pilotagem fora de estrada. Com configuração específica para uso recreativo off-road, menor peso e características voltadas para trilhas e percursos em terrenos variados, o modelo reforça o DNA aventureiro que acompanha a história da família KLX.

Além da funcionalidade, toda a linha preserva a identidade visual inspirada nas motocicletas KX de competição. As linhas modernas, a ergonomia estreita e a posição de pilotagem ereta reforçam a conexão com o universo off-road e destacam a robustez e a versatilidade que fazem parte da proposta da família.

“A nova família KLX230 foi desenvolvida para atender diferentes perfis de motociclistas e diferentes formas de utilização. Seja no ambiente urbano, em estradas de terra ou no uso recreativo fora de estrada, a linha oferece opções capazes de combinar facilidade de pilotagem, versatilidade e confiança, mantendo a essência aventureira que faz parte da história da Kawasaki”, destaca Sonia Harue Ando, diretora comercial e de marketing da Kawasaki Motores do Brasil.

Com a chegada da nova família KLX230, a Kawasaki amplia seu portfólio com uma linha desenvolvida para diferentes estilos de pilotagem, oferecendo soluções que transitam naturalmente entre o uso urbano, os percursos em pisos variados e o lazer fora de estrada. Uma família criada para quem acredita que um único caminho nem sempre é suficiente.

PRINCIPAIS DESTAQUES DA FAMÍLIA KLX230 2027

KLX230 2027

Motor monocilíndrico de 233 cm³ com injeção eletrônica

Potência máxima de 19 cv

Torque máximo de 19 Nm

Câmbio de seis velocidades

Altura do assento de 880 mm

Distância livre do solo de 255 mm

Sistema ABS dianteiro

Painel digital multifuncional

Iluminação em LED

Uso dual purpose para diferentes tipos de terreno

KLX230 S 2027

Motor monocilíndrico de 233 cm³ com injeção eletrônica

Potência máxima de 19 cv

Torque máximo de 19 Nm

Câmbio de seis velocidades

Altura do assento de 830 mm

Distância livre do solo de 220 mm

Suspensões recalibradas

Ergonomia voltada para maior confiança e controle

Desenvolvida para ampliar a acessibilidade da família KLX230

KLX230R S 2027

Motor monocilíndrico de 233 cm³ com injeção eletrônica

Potência máxima de 19 cv

Torque máximo de 19,1 Nm

Câmbio de seis velocidades

Peso em ordem de marcha de 129 kg

Altura do assento de 900 mm

Distância livre do solo de 270 mm

Pneus específicos para uso off-road

Configuração dedicada ao uso recreativo fora de estrada

Inspirada na tradição off-road da Kawasaki

VERSÕES DISPONÍVEIS

KLX230 2027

KLX230 S 2027

KLX230R S 2027

CORES

KLX230 2027

Verde

KLX230 S 2027

Verde

KLX230R S 2027

Verde

PREÇO PÚBLICO SUGERIDO (PPS)

KLX230 2027

R$ 24.990 + frete R$ 1.500

KLX230 S 2027

R$ 24.990 + frete R$ 1.500

KLX230R S 2027

R$ 19.990 + frete R$ 1.500

DISPONIBILIDADE

A nova família KLX230 já está disponível em todas as concessionárias autorizadas Kawasaki em todo o território nacional.

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