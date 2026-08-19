Região do Zanaga pode ter intermitência no abastecimento essa tarde

DAE entra na reta final das obras para redução de perdas e região do Zanaga pode ter intermitência no abastecimento na tarde desta quarta-feira

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O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana entrou na reta final das obras de modernização do sistema de abastecimento na área atendida pelo Centro de Reservação CR-12, na região do Antônio Zanaga. Nesta quarta-feira (19), será instalada a última Válvula Redutora de Pressão (VRP) das 11 previstas, desta vez, na Rua Aderaldo Ferreira de Araújo, próximo ao cruzamento com a Avenida Afonso Schimidt.

Os trabalhos terão início às 7h e devem seguir durante todo o dia. A instalação da VRP integra o conjunto de melhorias voltadas ao controle de pressão da rede, redução de perdas e aumento da eficiência operacional do sistema. No período da tarde, poderá ocorrer intermitência no abastecimento na região. Após a conclusão dos serviços, o fornecimento de água será restabelecido gradativamente.

As válvulas redutoras de pressão têm papel fundamental na modernização do sistema de abastecimento, permitindo o controle das pressões na rede de distribuição, reduzindo o número de rompimentos, minimizando perdas de água e proporcionando maior estabilidade operacional ao sistema.

“O conjunto de obras na região do CR-12 entra agora na reta final, restando apenas a instalação desta VRP e de três macromedidores. São serviços fundamentais para a redução de perdas de água, contribuindo para o fortalecimento de todo o sistema e um melhor atendimento à população”, afirmou o superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira.

As intervenções do DAE na região do CR-12 contemplam a implantação de novas redes de abastecimento em PEAD por Método Não Destrutivo (MND), instalação de válvulas redutoras de pressão (VRPs), macromedidores, válvulas de controle e registros de gaveta, com o objetivo de reduzir perdas de água, controlar pressões e aumentar a eficiência operacional do sistema.

As ações integram o programa DAE em Ação pela Água, dentro das frentes Operação Perda Mínima e Pressão sob Controle, beneficiando moradores das regiões do Antônio Zanaga, Jardim Brasil, Vale das Nogueiras, Vila Bela, Jardim Nossa Senhora Aparecida e Distrito Industrial Prefeito Abdo Najar.

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