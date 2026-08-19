Excluída da 1a rodada de entrevistas de uma rádio de Americana, a vereadora Juliana Soares (PT) aguarda ser convidada para a série de entrevistas do horário eleitoral. O meio político tende a acreditar que ela não será convidada por ‘bater de frente’ com o chefe do jornalismo da emissora.

Questionada se vai aguardar ser chamada, Juliana disse.

“Eu não aguardo, eu tô fora da lista e isso atesta uso político de uma concessão pública”

Rovina pede informações sobre conservação de vacinas nas unidades de saúde

O vereador Dr. Wagner Rovina (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre manutenção dos equipamentos de refrigeração destinados ao armazenamento de vacinas e seus impactos na oferta de vacinas nas unidades de saúde do município.

De acordo com o parlamentar, o objetivo é garantir que os imunizantes sejam armazenados em condições adequadas, preservando sua qualidade, segurança e eficácia.

“A conservação adequada das vacinas é fundamental para garantir a segurança da população. Queremos saber se os equipamentos estão funcionando corretamente, se a manutenção está em dia e se eventuais problemas estão causando perdas ou afetando a oferta de imunizantes”, destaca Dr. Wagner Rovina.

No documento o parlamentar questiona a quantidade de equipamentos disponíveis e se são suficientes para atender à demanda, além da existência de um cronograma de manutenção preventiva. Rovina também busca informações sobre eventuais falhas ou interrupções nos últimos doze meses, incluindo possíveis perdas ou descarte de vacinas e situações em que problemas de refrigeração tenham provocado falta ou interrupção temporária na oferta de imunizantes.

O requerimento questiona ainda a existência de sistemas de monitoramento e controle de temperatura e quais providências são adotadas quando ocorre alguma alteração nas condições de armazenamento. O vereador também pergunta se alguma unidade de saúde enfrenta atualmente problemas nos equipamentos de refrigeração e quais medidas estão sendo tomadas pela administração municipal.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário na sessão ordinária de terça-feira (25). Se aprovado será encaminhado à prefeitura para resposta.