Risco de morte: Meningite exige alerta dos pais para vacinação

Com evolução rápida e risco de morte em até 24 horas, meningite exige alerta dos pais para vacinação e sintomas iniciais

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Febre alta, dor de cabeça, vômitos, sonolência e irritabilidade podem, inicialmente, ser confundidos com manifestações de doenças comuns na infância. Quando esses sintomas estão relacionados à meningite bacteriana, porém, o quadro pode evoluir rapidamente e se tornar fatal em até 24 horas. A rapidez no reconhecimento dos sinais e na procura por atendimento médico é determinante para reduzir o risco de morte e de sequelas permanentes.

A meningite é uma inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. A doença pode ser provocada por vírus, bactérias, fungos e outros agentes, mas a forma bacteriana é considerada a mais grave. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente uma em cada seis pessoas que desenvolvem meningite bacteriana morre e uma em cada cinco pode apresentar complicações importantes.

De acordo com a pediatra Dra. Paulla Couto, os sinais mais conhecidos incluem febre alta, dor de cabeça intensa, vômitos, rigidez na nuca, sensibilidade à luz, confusão e sonolência excessiva. Manchas avermelhadas ou arroxeadas na pele que não desaparecem quando pressionadas também podem indicar uma infecção meningocócica grave e exigem atendimento imediato.

“A meningite é uma emergência médica. Os pais não devem esperar todos os sintomas aparecerem ou aguardar a criança melhorar em casa. Diante de febre associada a prostração intensa, rigidez na nuca, alteração de consciência, convulsões ou manchas na pele, a orientação é procurar imediatamente um serviço de urgência”, alerta a pediatra.

Nos bebês, a identificação pode ser ainda mais difícil, porque a rigidez na nuca nem sempre está presente. Irritabilidade intensa, choro inconsolável, recusa alimentar, vômitos, sonolência fora do habitual, dificuldade para despertar, moleira elevada e perda de interesse pelo ambiente estão entre os sinais que merecem atenção.

“Os bebês não conseguem demonstrar onde sentem dor e podem apresentar sintomas pouco específicos. Por isso, uma mudança repentina de comportamento, especialmente quando acompanhada de febre, dificuldade para mamar ou sonolência excessiva, nunca deve ser ignorada”, explica Paulla.

Além do atendimento rápido diante dos sintomas, a vacinação é uma das principais formas de prevenção. O Calendário Nacional de Vacinação contempla imunizantes que protegem contra diferentes agentes capazes de causar meningite. Na rede pública, a vacina meningocócica C é aplicada aos três e cinco meses, com reforço da meningocócica ACWY aos 12 meses. Adolescentes de 11 a 14 anos também devem receber uma dose da ACWY, conforme a situação vacinal.

Na rede privada, as sociedades brasileiras de Pediatria e de Imunizações recomendam, sempre que possível, a utilização da vacina meningocócica ACWY desde os primeiros meses de vida, ampliando a proteção contra os meningococos dos tipos A, C, W e Y. O esquema e os reforços variam conforme a idade em que a vacinação foi iniciada e devem ser definidos com orientação médica.

O calendário privado também contempla a vacina meningocócica B, que protege contra a doença provocada pelo meningococo do tipo B e não está disponível rotineiramente na rede pública. Para crianças, a recomendação inclui duas doses aos três e cinco meses e um reforço entre 12 e 15 meses. Quando a vacinação começa em outra faixa etária, o número de doses e os intervalos precisam ser ajustados.

Outras vacinas, como a BCG, a pentavalente e as pneumocócicas, também ajudam a prevenir formas graves da doença causadas por diferentes agentes. Como nenhum imunizante protege contra todas as possíveis causas de meningite, a pediatra reforça que a vacinação não elimina a necessidade de observar os sintomas e procurar atendimento diante de sinais de alerta.

“Manter a caderneta atualizada reduz significativamente o risco de algumas das formas mais graves da meningite. Os pais devem levar o cartão às consultas pediátricas ou aos serviços de vacinação para verificar se existe alguma dose em atraso e avaliar as vacinas complementares indicadas para a idade, sem esperar o surgimento de casos próximos ou de campanhas específicas”, orienta.

Quando existe suspeita da doença, não é recomendado oferecer medicamentos por conta própria e aguardar a evolução em casa. A criança precisa ser avaliada com urgência para que o diagnóstico e o tratamento sejam iniciados o mais rápido possível. “Na meningite, cada hora pode fazer diferença. Informação, vacinação e acesso rápido ao atendimento formam a principal rede de proteção para as crianças”, conclui Dra. Paulla Couto.

Fontes dos dados: Organização Mundial da Saúde (OMS), Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm).

Fonte: Dra. Paulla Couto | Pediatra.

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