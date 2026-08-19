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Um homem acusado de ter agredido com socos o namorado da sobrinha acabou detido esta terça-feira em Americana. Ele fugiu, mas foi ‘buscado’ por agentes da PM e acabou detido.

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O caso foi na rua Nacim Elias na Morada do Sol e foi atendido pela equipe: DELTA Vtr: I-19139 Cb PM R.Silva/Sd PM Matos

Ferido após levar socos

Após acionamento via COPOM para atendimento de ocorrência de atitude suspeita, com a informação de que o mecânico M. R. M., 59, estaria no interior de uma caminhonete apresentando sangramento, a equipe deslocou-se ao local indicado. No endereço, foi localizado um homem apresentando diversos hematomas e edemas na região da face, incluindo olhos e bochechas, além de sangramento.

Questionado, relatou ter sido agredido pelo tio de sua namorada, o pedreiro V. R. A, 48 anos mencionando que já havia ocorrido desentendimento entre ambos em dias anteriores. Quanto ao atendimento médico, informou que se deslocaria por meios próprios ao Hospital Municipal, acompanhado de seu filho.

O filho da vítima forneceu as características do possível autor e informou que ele estaria em um bar nas proximidades. Diante das informações, a equipe deslocou-se até o estabelecimento indicado e, em contato com o proprietário, foi informada de que o indivíduo estaria em um terreno nas imediações.

No local indicado, a equipe localizou um indivíduo com as características informadas. Inicialmente, ele negou envolvimento nos fatos, porém, após ser cientificado de que seria conduzido à Central de Polícia Judiciária para esclarecimento da ocorrência, admitiu ter se envolvido em uma agressão. Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde também compareceu o filho da vítima, na condição de testemunha. Após tomar ciência dos fatos, a autoridade policial registrou a ocorrência, sendo adotadas as demais providências de polícia judiciária cabíveis.