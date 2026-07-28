A Campanha do Agasalho “Juntos para Aquecer”, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade de Americana, recebe doações até esta sexta-feira (31). A mobilização busca ampliar a arrecadação de roupas, agasalhos, calçados e cobertores para atender pessoas em situação de vulnerabilidade social durante o período de frio.

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A presidente do Fundo Social, Lionela Ravera Sardelli, reforçou o convite para que a população participe da campanha. “Estamos chegando ao final de mais uma Campanha do Agasalho e aguardamos as contribuições para poder proteger do frio as pessoas que mais precisam. É fundamental essa ajuda e o ato de solidariedade da população com a destinação das doações. Agradecemos a todos que estão colaborando para o bem-estar e para tornar melhor a vida das pessoas em situação de vulnerabilidade social”, disse Lionela.

Podem ser doadas roupas femininas, masculinas e infantis, agasalhos, calçados e cobertores. As peças devem estar limpas, em bom estado de conservação e, se possível, separadas e identificadas por tamanho, facilitando a organização e a distribuição aos beneficiados.

As doações podem ser entregues em três pontos de arrecadação: Fundo Social de Solidariedade, Paço Municipal e Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Campanha do Agasalho

No Fundo Social, localizado na Rua das Poncianas, nº 930-B, no Jardim Glória, o atendimento ocorre às segundas-feiras, das 12h às 16h, e de terça a sexta-feira, das 8h às 16h.

No Paço Municipal, na Avenida Brasil, nº 85, Centro, as doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Já no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, na Avenida da Saúde, nº 415, Jardim Nossa Senhora de Fátima, as caixas de arrecadação permanecem disponíveis 24 horas por dia na recepção do Pronto-Socorro Infantil.