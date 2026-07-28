Fica a Dica- Imagine participar de uma entrevista de emprego sem que haja um recrutador do outro lado da tela. Em vez disso, as perguntas são feitas por uma inteligência artificial capaz de analisar respostas, identificar competências e avaliar a compatibilidade do candidato com a vaga. Embora pareça um cenário futurista, essa realidade já faz parte dos processos seletivos de muitas empresas.

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O avanço da inteligência artificial está transformando diferentes áreas do mercado de trabalho, incluindo o recrutamento. Segundo o relatório Future of Jobs Report 2025, do Fórum Econômico Mundial, 86% das empresas pretendem acelerar a adoção de tecnologias baseadas em IA até 2030. Já a consultoria Gartner projeta que, até o fim da década, 50% das atividades de Recursos Humanos serão automatizadas ou realizadas com apoio da tecnologia.

Para Christian Pedrosa, fundador e CEO da DigAÍ, a tecnologia está mudando principalmente as etapas iniciais da contratação, tornando os processos mais rápidos e eficientes tanto para empresas quanto para candidatos.

“Existe uma percepção de que a inteligência artificial vai substituir o recrutador ou tomar sozinha a decisão sobre uma contratação, mas não é isso que acontece. A IA ajuda a organizar informações, conduzir entrevistas iniciais e identificar pontos relevantes do perfil de cada candidato. A avaliação final e a decisão continuam sendo responsabilidade das pessoas”, afirma.

Com a tecnologia assumindo um papel cada vez mais relevante nos processos seletivos, os candidatos também precisam adaptar a forma como se apresentam. Segundo Pedrosa, um dos erros mais comuns é acreditar que, por estar interagindo com uma ferramenta automatizada, basta responder de forma rápida e superficial.

“Muita gente pensa que uma inteligência artificial avalia apenas palavras-chave, mas os sistemas atuais conseguem interpretar contexto, identificar competências e relacionar experiências às necessidades da vaga. Quanto mais claras, completas e objetivas forem as respostas, maiores são as chances de o profissional demonstrar seu potencial”.

Pensando nisso, o especialista lista 4 recomendações para quem deseja se destacar em entrevistas feitas por IA:

Veja as dicas

1- Utilize uma comunicação clara e objetiva

Ferramentas de inteligência artificial analisam a coerência e a relevância das respostas. Por isso, é importante responder de forma organizada, evitando rodeios e transmitindo as informações mais importantes de maneira direta.

2 – Mantenha coerência entre currículo e respostas

As informações compartilhadas durante a entrevista devem estar alinhadas ao que foi apresentado no currículo e em outras etapas do processo seletivo. Contradições podem gerar dúvidas sobre a trajetória profissional do candidato.

3 – Evite respostas excessivamente genéricas ou vagas

Respostas superficiais dificultam a identificação das competências do candidato. Quanto mais contexto, exemplos e detalhes relevantes forem apresentados, maiores são as chances de transmitir uma imagem clara do perfil profissional.

4 – Destaque resultados alcançados em projetos anteriores

Sempre que possível, apresente resultados mensuráveis. Informações como aumento de vendas, redução de custos, otimização de processos ou cumprimento de metas ajudam a tornar as respostas mais consistentes e facilitam a avaliação do seu desempenho.

Apesar do avanço da tecnologia, as entrevistas conduzidas por IA não representam o fim da participação humana nos processos seletivos. A tendência é que recrutadores e inteligência artificial atuem de forma complementar, combinando agilidade operacional com análise humana para tornar as contratações mais eficientes e assertivas.

Sobre a DigAÍ

A DigAÍ é uma empresa brasileira de inteligência artificial aplicada à inteligência de talentos (Talent Intelligence), que utiliza ciência de dados para tornar o recrutamento e seleção mais preciso e baseado em evidências comportamentais. Fundada em 2023, a companhia desenvolveu uma plataforma que analisa interações reais com candidatos para identificar padrões de comportamento, capacidade técnica e sinais emocionais. Vencedora do Pitch do Web Summit Rio 2025, a empresa já realizou mais de 500.000 triagens e conta com mais de 100 clientes, incluindo Nubank, Deloitte, Carrefour, Zerezes, Companhia de Estágios, Select Soluções e Huntz. Hoje, a DigAÍ expande seu propósito para além do RH, desenvolvendo soluções que unem dados, empatia e tecnologia para entender e potencializar o que há de mais humano nas organizações.