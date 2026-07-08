Biblioteca de Americana recebe festival com exposições, oficinas e ações de inclusão

A Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano”, em Americana, recebe neste mês a programação do Festival de Artes Visuais de Americana (FAVA), que em 2026 chega à sua segunda edição. A agenda do festival começa nesta terça-feira (7) e inclui exposições, oficinas gratuitas, ações de acessibilidade e atividades voltadas à formação artística, com entrada gratuita. A Biblioteca Municipal de Americana fica na Praça Comendador Müller, 172, no Centro.

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Nesta terça, às 9h, ocorre a abertura da exposição “Territórios”, resultado das oficinas artísticas realizadas ao longo de junho com os grupos de idosas, mulheres, crianças e adolescentes atendidos pela APAM (Associação de Promoção e Assistência de Americana) na unidade Praia Azul. As obras coletivas produzidas pelos participantes passam a integrar o acervo da mostra, evidenciando diferentes olhares sobre identidade, memória e pertencimento.

Na sequência, a Biblioteca recebe a exposição das obras selecionadas no Concurso FAVA 2026, reunindo artistas de Americana e de outros municípios, contemplando diferentes linguagens das artes visuais contemporâneas.

Ao longo do mês, o público poderá participar gratuitamente de oficinas artísticas, sempre às 14h, com duração aproximada de duas horas, com 20 vagas por atividade e participação por ordem de chegada, mediante distribuição de senhas a partir das 13h, na Biblioteca Municipal. As atividades são indicadas para participantes a partir de 8 anos.

Programação

A programação começa também nesta terça-feira com a oficina de Cerâmica Fria, ministrada por Denize Ramos, apresentando técnicas de modelagem e criação tridimensional. No dia 14, Tatah Borges conduz a oficina de Paper Toy, explorando desenho, montagem e narrativa visual por meio da construção de personagens em papel.

No dia 21, Pietra Borges ministra a oficina de Origami, apresentando dobraduras inspiradas na cultura japonesa e incentivando criatividade, concentração e coordenação motora. Encerrando a programação formativa, no dia 23, Vanessa Pajaro e Roberta Antonelli comandam a oficina Blocos de Montar (Lego), com desafios criativos, construção colaborativa e estímulo ao raciocínio lógico.

A programação também reforça o compromisso do festival com a inclusão e a acessibilidade. Em parceria com a Balão Cúbico, produtora especializada em acessibilidade, inclusão e cultura, será implantado o Espaço Acolher, ambiente destinado à regulação sensorial e ao acolhimento de visitantes que necessitem de um local mais tranquilo durante a visita. O espaço contará com piscina de bolinhas, almofadas, puffs, bolas de pilates e painéis sensoriais interativos, oferecendo conforto para crianças, jovens e adultos.

Outra ação inclusiva será realizada em parceria com a Associação Cineclube Sofá, que promoverá a Sessão Azul, com exibições adaptadas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), pessoas com deficiência e seus familiares. As sessões contarão com iluminação reduzida, ambiente mais flexível e liberdade de circulação. Serão exibidos, em sessões alternadas, os filmes “Luca” e “Red – Crescer é uma Fera” (Disney/Pixar).

A programação será encerrada nos dias 25 e 26 de julho, quando ocorre o festival, reunindo atrações culturais, exposições, apresentações artísticas e o Beco do Artista, espaço dedicado à economia criativa e à comercialização de trabalhos de artistas locais, além da mostra de artistas convidados e da cerimônia de premiação das obras vencedoras.

Neste ano, o FAVA tem como tema “Memória como produção de sentido”, propondo reflexões sobre memória individual e coletiva, território, cotidiano, identidade e pertencimento por meio de produções contemporâneas das artes visuais e do audiovisual.

O secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini, destacou o papel do festival nas políticas públicas de democratização do acesso à cultura no município. “O FAVA fortalece a produção artística local e regional, estimula novos talentos e consolida Americana como um polo de difusão cultural. A programação deste ano amplia ainda mais esse alcance ao oferecer oficinas gratuitas, ações inclusivas e espaços dedicados à economia criativa, aproximando diferentes públicos das artes visuais”, disse.

Para o presidente da APAM, Ailton Alves de Queiroz, o festival vai além da exposição de obras e fortalece o papel da arte como instrumento de transformação social. “O FAVA nasce como um espaço de valorização da arte e das narrativas visuais produzidas no território. Nesta segunda edição, o tema da memória amplia o debate sobre identidade, pertencimento e experiências coletivas, promovendo encontros entre diferentes linguagens e artistas. Além das exposições, buscamos criar oportunidades de formação, participação e acesso à cultura para toda a comunidade.”

O FAVA é uma realização da APAM, por meio de projeto selecionado no Chamamento Público nº 1.612/2026 da Prefeitura de Americana, com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo e do Conselho Municipal de Cultura (Comcult), conforme previsto no Termo de Execução Cultural nº 212/2026.

Programação do FAVA 2026

Local: Biblioteca Municipal de Americana (Praça Comendador Müller, 172 – Centro)

Exposições

A partir de 7 de julho – Exposição Territórios

Exposição das obras selecionadas do Concurso FAVA 2026

Oficinas (14h | 20 vagas | distribuição de senhas às 13h)

07/07 – Cerâmica Fria – Denize Ramos

14/07 – Paper Toy – Tatah Borges

21/07 – Origami – Pietra Borges

23/07 – Blocos de Montar (Lego) – Vanessa Pajaro e Roberta Antonelli

Acessibilidade

Espaço Acolher (durante a programação)

Sessão Azul – Exibição dos filmes Luca e Red – Crescer é uma Fera (Disney/Pixar), em sessões adaptadas

Festival FAVA

Dias 25 e 26 de julho

Exposições, Beco do Artista, atrações culturais, artistas convidados e cerimônia de premiação.

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