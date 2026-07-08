Novo Terminal Leste inicia operação em Santa Bárbara integrado ao Cidade Saúde

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O Novo Terminal Leste iniciou sua operação em Santa Bárbara d’Oeste, facilitando o acesso da população ao Cidade Saúde “Lucimeire Cristina Coelho Rocha”, o maior e mais moderno complexo de Saúde Pública do Município. O terminal começou a receber usuários na última semana, ao lado da nova unidade de saúde localizada no Jardim Alphacenter.

Neste início de operação, o terminal atende as linhas Santa Rita, Vista Alegre, Romano e Europa/Amizade (114/441), Europa e Cidade Nova (115) e Orquídeas/São Joaquim (106), promovendo a integração entre a região leste e a área central da cidade.

Com 1.800 metros quadrados, o espaço às margens da Avenida Santa Bárbara foi projetado para oferecer mais conforto, acessibilidade e eficiência aos usuários do transporte coletivo. Além das plataformas de embarque e desembarque, o local abriga a Coordenadoria de Transporte, a Junta Militar e o Procon. Também há área para a empresa responsável pelo transporte coletivo, espaços comerciais, sanitários públicos e áreas de apoio aos funcionários. No total, foram investidos R$ 2,4 milhões na construção.

A estrutura conta com iluminação em LED, climatização, iluminação e ventilação naturais, sistema de monitoramento, proteção contra incêndios, geração de energia solar e atende integralmente às normas de acessibilidade.

“O Terminal Leste, em uma área que chegou a ser esquecida por gestões anteriores, e o Cidade Saúde são dois investimentos que se complementam. Planejamos esses equipamentos para que a população tenha mais facilidade de acesso aos serviços públicos, com mobilidade, conforto e qualidade. Estamos construindo uma cidade mais eficiente e preparada para atender as pessoas”, destacou o prefeito Rafael Piovezan.

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