Feiras noturnas são opção de lazer neste feriadão prolongado

Leia + sobre diversão e arte

Uma boa opção de lazer neste final de semana prolongado de 9 de Julho, são as feiras noturnas da Prefeitura de Nova Odessa. A programação começa na véspera do feriadão, com a Quarta Gastronômica, a partir das 19h, no Jardim Marajoara. A praça do bairro recebe como atração da noite o grupo de Professores da Banda Sinfônica, que apresentará um repertório bem eclético, em mais uma ação do projeto que leva música de qualidade aos espaços de grande circulação da cidade. Há também várias opções de food trucks e de artesanato. A entrada é gratuita.

As feiras noturnas de quinta e sexta também estarão ativas no feriado prolongado. Na quinta (09/07), a Feira Noturna da Rodoviária oferece diversas opções gastronômicas e de artesanato, a partir das 18h30, e com acesso livre.

Sexta (10/07) também é dia de Feira Noturna do Santa Rita, das 17h às 22h. Além de gastronomia e artesanato, o recinto terá música ao vivo com Murilo Paços.

Vale a pena conferir as deliciosas opções dos food trucks e as lindas peças artesanais. As feiras fazem parte da política de descentralização cultural da Prefeitura de Nova Odessa, por meio do Departamento de Cultura e Turismo, que tem levado apresentações artísticas a feiras, parques e outros pontos de encontro da população. O trabalho já rendeu à cidade o Prêmio Descentralização Cultural, concedido pelo Instituto Recrie, reconhecendo o sucesso da proposta de democratizar o acesso à cultura.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP