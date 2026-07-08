Diplomados os 53 novos guardas civis municipais em Sumaré

A Prefeitura de Sumaré realizou, na noite desta sexta-feira (3), a solenidade de formatura de 53 novos guardas municipais, que passam a reforçar o efetivo da Guarda Civil Municipal (GCM). A cerimônia aconteceu no Centro Esportivo Municipal Vereador José Pereira e reuniu autoridades municipais, vereadores, familiares dos formandos e representantes das forças de segurança.

A incorporação dos novos agentes representa o maior reforço já realizado no efetivo da corporação e marca mais um avanço da administração municipal no fortalecimento da segurança pública, ampliando a capacidade operacional da GCM e intensificando o patrulhamento preventivo em todas as regiões da cidade.

Os novos guardas concluíram a Escola de Formação de Aspirantes (EFA 2026), da Academia da Guarda Civil Municipal, cumprindo carga horária de 640 horas-aula e atendendo às exigências previstas pela Lei Municipal nº 6.300/2019. Para obter a aprovação, os candidatos precisaram alcançar nota mínima de 7,0 e frequência igual ou superior a 80% durante todo o curso.

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Ao longo da formação, os agentes receberam treinamento teórico e prático em diversas áreas essenciais para o exercício da função, incluindo legislação, direitos humanos, técnicas operacionais, atendimento à população, defesa civil, primeiros socorros, policiamento preventivo e segurança pública municipal. A capacitação teve como objetivo preparar os novos integrantes para atuar com eficiência, responsabilidade e compromisso com a proteção da população.

Com a chegada dos 53 guardas municipais, a corporação amplia sua capacidade de atuação, fortalecendo o patrulhamento preventivo, a proteção dos espaços públicos, o apoio às demais forças de segurança e o atendimento às demandas da população.

O prefeito Henrique do Paraíso destacou que a formatura representa um marco para a segurança pública do município. “Hoje vivemos um momento histórico para Sumaré. A incorporação de 53 novos guardas representa o maior reforço no efetivo da nossa Guarda Municipal, resultado do compromisso da nossa gestão em investir na segurança pública. Estamos fortalecendo a corporação, ampliando sua capacidade de atuação e oferecendo mais proteção à população. Segurança é uma prioridade da nossa administração e seguiremos investindo para garantir uma cidade cada vez mais segura para todos.”

O vice-prefeito e secretário de Governo, André da Farmácia, ressaltou a importância da valorização da Guarda Municipal. “Esses novos profissionais chegam preparados para servir à população com dedicação, responsabilidade e respeito. O fortalecimento da Guarda Municipal representa mais presença nas ruas, mais prevenção e mais tranquilidade para os moradores. Este é um investimento que reflete diretamente na qualidade de vida dos cidadãos.”

O secretário municipal de Segurança Pública, Jeverson Eclair Soares, enfatizou o elevado nível de preparação dos novos agentes. “Os 53 guardas concluíram uma formação completa, baseada em critérios técnicos e operacionais rigorosos, que os prepara para enfrentar os desafios da atividade policial municipal. A chegada desse novo efetivo fortalece nossa capacidade operacional e representa um importante avanço para a segurança pública de Sumaré. Temos a certeza de que esses profissionais desempenharão suas funções com excelência e compromisso com a população.”

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