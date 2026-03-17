Considere fazer uma transição da literatura passiva para a leitura expansiva. Eu sei que você segue muitos perfis literários e se sente sempre frustrada em relação à números.

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O influencer aparece num vídeo com incontáveis volumes nos braços, como sendo sua leitura do mês, enquanto você está na terça parte do livro que lerá naquele mês.

Você tem a sensação de que nunca será um leitor ou que nunca atingirá índices numéricos aceitáveis para se considerar um leitor. Para tudo e vem comigo!

Não caia na armadilha das metas numéricas! Ler melhor, com mais qualidade exige desacelerar, sujar o livro, usar marca texto, escrever impressões nas margens e entender e memorizar a história.

Cansada de ler um livro e não lembrar o nome do protagonista depois de uma semana, ou mesmo do final da trama? Ler 50 livros por um período parece ser ganhador de um troféu, mas o troféu vai para o que realmente fica em você!

Uma leitura que permanece precisa de pausa, presença e a notações.

Resenhar e ter um caderno de leituras pode ajudar muito a memorizar e para consultar, quando precisar.

A leitura de qualidade vai trazer tudo que pretendemos desse exercício, prazer, memória, atenção, aumento de repertório intelectual e vocabulário.

Leia no seu tempo sem metas loucas numéricas.

Sobre Daisy Gouveia e a literatura

Daisy Gouveia usa as redes sociais para incentivar as pessoas, principalmente as mulheres, a adotarem o hábito da leitura. Com 35 anos de experiência na área da moda, escreveu o livro ‘Costurando Minha História’ onde conta sua trajetória e fala sobre sua reinvenção profissional, estimulando as pessoas que também querem mudar.

Instagram: @daisygouveiaoficial