Talitha De Nadai e Renan de Angelo juntos na prevenção contra o câncer

Vereadores de Americana conhecem modelo de atendimento e prevenção do Instituto do Câncer Dr. Arnaldo, em São Paulo

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Os vereadores Talitha De Nadai (PDT) e Renan de Angelo (Podemos), integrantes da Comissão Especial de Acompanhamento das Ações voltadas ao Tratamento e Prevenção do Câncer da Câmara Municipal de Americana, visitaram na quinta-feira (12) o Instituto do Câncer Dr. Arnaldo, em São Paulo, para conhecer modelos de atendimento e prevenção.

Durante a visita, os parlamentares se reuniram com o médico Dr. Rodrigo Macedo Silva, que apresentou a estrutura, os fluxos de atendimento e as estratégias adotadas pela instituição, considerada uma das principais referências em oncologia no estado e o primeiro hospital oncológico do Brasil. O instituto atende pacientes adultos a partir dos 18 anos e realiza tratamentos integralmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo medicamentos e procedimentos sem custo aos pacientes.

Os vereadores conheceram ainda a estrutura da unidade, que conta atualmente com 80 leitos, quatro centros cirúrgicos e três salas de radioterapia. De acordo a administração, a instituição está entre as que mais aplicam quimioterapia no estado – cerca de 140 por dia – e atende cerca de 90 pacientes diariamente em cada equipamento de radioterapia, além de realizar procedimentos de braquiterapia — tratamento oferecido exclusivamente pelo SUS no local, com atendimento médio de 16 pacientes por dia.

Especialidades

Os parlamentares também foram apresentados às principais especialidades oncológicas atendidas no instituto e ouviram da equipe médica que os tipos de câncer mais recorrentes são os de mama e próstata.

Outro ponto destacado foi a importância da atuação de equipes multidisciplinares no tratamento oncológico. O instituto conta com profissionais de nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e serviço social, além de apoio espiritual por meio de capelania treinada. Um novo prédio está em construção e deve ampliar em cerca de 50% a capacidade de atendimento, incluindo um setor de reabilitação.

Na reunião, também foram discutidos desafios enfrentados no atendimento oncológico, como a necessidade de fortalecer o diagnóstico precoce, ampliar ações de prevenção e melhorar a organização dos fluxos de encaminhamento de pacientes. Entre as sugestões debatidas estão a criação de sistemas integrados para agilizar exames e diagnósticos, a qualificação das equipes de atenção básica e a priorização de casos mais agressivos para tratamento mais rápido.

Para Talitha, presidente da comissão, a visita contribui para o desenvolvimento de políticas públicas mais eficientes no município. “Foi uma visita muito importante para entendermos na prática como funciona uma estrutura de referência no tratamento do câncer e que atende também os pacientes de Americana. Nosso objetivo é trazer essas experiências para a cidade, fortalecer a prevenção, melhorar os fluxos de atendimento e garantir que os pacientes tenham acesso ao diagnóstico e ao tratamento no tempo adequado”, destacou a vereadora.

“Visitar de perto o trabalho realizado no Instituto reforça a importância de fortalecer as políticas de prevenção e tratamento do câncer. É ouvindo quem está na linha de frente que conseguimos buscar caminhos reais para melhorar o atendimento à população”, destacou Renan.

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