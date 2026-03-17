Morreu esta terça-feira (17) a empresária Olga Nardini em Americana. Olga Carvalho Nardini tinha 87 anos e estava internada na UTI do Hospital Unimed. A causa da morte foi um quadro de insuficiência cardíaca e renal.

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Ela era viúva de Sidney Nardini, morto em 2014, e fazia parte da família que marcou o desenvolvimento econômico da região com a indústria que máquinas, que reinou no século passado. O grupo Nardini foi reconhecido pela atuação nas Indústrias Nardini e em redes de concessionárias com presença em Americana, Sumaré e Nova Odessa.

O grupo produzia máquinas ferramentas e foi forte concorrente da Romi SA, hoje uma das grandes do mundo no setor.

Olga Nardini As origens de Olga também têm forte ligação com Santa Bárbara d’Oeste, onde sua família é conhecida pelo pioneirismo nos setores metalúrgico, industrial e comercial.

Deixa as filhas Cleide, Kátia e Lúcia Nardini, além da memória do filho Alfredo, já falecido.

Kátia Maria fez uma homenagem à mãe. “Tivemos muita sorte em ter uma mãe como a nossa. Sempre foi muito honesta e trabalhadora. Só tenho boas recordações”.

Velório de Olga Nardini

Olga completaria 88 anos no próximo dia 27.

O velório e o sepultamento ocorreram no Cemitério da Saudade.

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