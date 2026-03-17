Morreu esta terça-feira (17) a empresária Olga Nardini em Americana. Olga Carvalho Nardini tinha 87 anos e estava internada na UTI do Hospital Unimed. A causa da morte foi um quadro de insuficiência cardíaca e renal.
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Ela era viúva de Sidney Nardini, morto em 2014, e fazia parte da família que marcou o desenvolvimento econômico da região com a indústria que máquinas, que reinou no século passado. O grupo Nardini foi reconhecido pela atuação nas Indústrias Nardini e em redes de concessionárias com presença em Americana, Sumaré e Nova Odessa.
O grupo produzia máquinas ferramentas e foi forte concorrente da Romi SA, hoje uma das grandes do mundo no setor.
As origens de Olga também têm forte ligação com Santa Bárbara d’Oeste, onde sua família é conhecida pelo pioneirismo nos setores metalúrgico, industrial e comercial.
Deixa as filhas Cleide, Kátia e Lúcia Nardini, além da memória do filho Alfredo, já falecido.
Kátia Maria fez uma homenagem à mãe. “Tivemos muita sorte em ter uma mãe como a nossa. Sempre foi muito honesta e trabalhadora. Só tenho boas recordações”.
Velório de Olga Nardini
Olga completaria 88 anos no próximo dia 27.
O velório e o sepultamento ocorreram no Cemitério da Saudade.
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