Na live que fez este domingo, Jair Bolsonaro

pediu pra seus eleitores ficarem espertos com políticos ‘oportunistas’ que podem tentar se aproximar de seu partido ou de sua marca nas eleições deste ano.

Ele se reuniu com os três filhos políticos para vender um curso para a formação de lideranças conservadoras para as eleições municipais que acontecem em outubro.

Leia + sobre política regional

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP