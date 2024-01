Gama apreende drogas e detém rapaz, que é solto

A Romu (Ronda Ostensiva Municipal) apreendeu 16 pedras de crack e deteve um homem na região central de Americana no final da tarde deste domingo (28). Apesar de o rapaz ter sido detido, ninguém foi preso.

O caso aconteceu pouco antes das 18h na rua Bruno Bombonatti. A equipe da guarda subinspetor Novais, W. Ribeiro e Scarazzatti, abordou o homem que estava em atitude suspeita. O rapaz de 42 anos passou por averiguação e foram localizados R$ 188 em dinheiro com além da droga que seria para venda.

A ocorrência foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil de Americana (PCA) e a autoridade determinou a elaboração de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e o rapaz foi liberado.

