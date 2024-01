Rio Branco emite nota oficial contra ato de racismo

Nota oficial contra o racismo

O Rio Branco Esporte Clube informa que no momento do aquecimento dos goleiros no intervalo da partida contra o Penapolense.

Nosso preparador de goleiros Fábio Guedes foi vítima de ataques racistas por um “torcedor” do Clube Atlético Penapolense.

Durante a partida, Fabio fez o boletim de ocorrência, mas o autor não foi identificado.

O Rio Branco Esporte Clube repudia veementemente o ocorrido e presta toda solidariedade a Fabio Guedes e agradece a instituição Clube Atlético Penapolense pelo suporte no ocorrido.

