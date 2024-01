Locadora faz test drive premiado de seminovos

Em janeiro, quem visitar uma das mais de 90 lojas da Seminovos

da locadora Movida pelo Brasil poderá viver uma aventura digna de Transformers. Junto à icônica marca da Hasbro, a empresa especializada na revenda de automóveis realiza, durante todo o mês de janeiro, a ação “Test Drive Premiado”, que presenteará clientes com um brinde exclusivo e licenciado do universo de Autobots e Decepticons.

Para participar, o cliente deve se cadastrar no hotsite da promoção pelo link https://www.seminovosmovida.com.br/testdrivepremiado, selecionar a loja de preferência e apresentar, juntamente com sua Carteira de Habilitação, o voucher de comprovação da inscrição no ato do test drive. Como brinde, o consumidor poderá escolher entre um Super Trunfo – jogo de cartas colecionáveis, cujo objetivo é conquistar as cartas do adversário – ou um kit de copos personalizados, de 320ml cada, ambos licenciados pela Hasbro.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

“Ao unir esses dois universos, que têm o carro como uma paixão em comum, proporcionamos uma experiência única durante o período de férias escolares. Famílias podem visitar as lojas e o brinde ganho por um adulto no test drive pode divertir pessoas de todas as idades. Esta é uma excelente oportunidade para testar os seminovos mais novos do mercado, com um ano de garantia, parcelamento em até 12x sem juros e IPVA 2024 grátis” comenta Daniel Morroni, vice-presidente da Seminovos Movida.

Lojas com espaço instagramável

Além dos brindes disponíveis em todas as lojas, as unidades listadas abaixo contam com um espaço temático instagramável, que permitem tirar uma foto com os personagens Optimus Prime e Bumblebee.

Seminovos Movida São Paulo São Miguel

Seminovos Movida Goiânia Mutirão

Seminovos Movida São Paulo Gastão Vidigal

Seminovos Movida Taguatinga

Seminovos Movida São Paulo Vila Guilherme

Seminovos Movida RJ Av. das Américas

Seminovos Movida Osasco

Seminovos Movida Nova Iguaçu

Seminovos Movida Santo André

Seminovos Movida Belo Horizonte Raja

Seminovos Movida Campinas Orosimbo

Seminovos Movida BH Antonio Carlos

Seminovos Movida Sorocaba Dom Aguirre

Seminovos Movida Recife Imbiribeira

Seminovos Movida Ribeirão Preto

Seminovos Movida João Pessoa Brisamar

Seminovos Movida Porto Alegre Sarandi

Seminovos Movida Fortaleza

Seminovos Movida Florianópolis

Seminovos Movida Belém Senador

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP