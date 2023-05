Luan Santana rompe noivado com mulher

Foi anunciado o fim do noivado entre o cantor Luan Santana,

32 anos de idade, e a atriz Izabela Cunha, de 26. Os dois tiveram um relacionamento de quase 2 anos, contudo, o noivado só aconteceu há pouco menos de um ano. Apesar de fazerem planos para o casamento, o casal optou por encerrar esse ciclo.

Desse modo, após uma tentativa de contato do colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, a assessoria de imprensa do sertanejo confirmou a notícia, mas optou por não dar mais detalhes, deixando em sigilo o motivo do término. Ainda de acordo com o jornalista, o rompimento aconteceu na última quinta (25).

A partir de março deste ano, começaram a surgir boatos de que a cerimônia de matrimônio aconteceria em Poços de Caldas, cidade de Minas Gerais. No entanto, a informação foi desmentida pelo próprio intérprete do hit ‘Morena’.

Nas redes sociais, os internautas reagiram à notícia com surpresa. “Felicidades para ambos. Juntos, ou não…”, escreveu um usuário. “Esse toda vez que está próximo pra casar termina tudo”, apontou outra. “Ainda acho que ele vai voltar pra Jade”, contou uma terceira.

Mais sobre Izabela Cunha

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Izabela Cunha (@itsizabela)

Recentemente, em entrevista para a revista Quem, Izabela revelou ter projetos com o artista. ”A gente tem muitos projetos profissionais individualmente, então a gente deixa acaba deixando um pouco pra lá os pessoais, mas a gente também decide algumas coisas da noite para o dia. Então, a qualquer momento a gente pode falar ‘vamos esta semana ou mês que vem’ e casa. Pode ser de última hora! Se for festão ou algo menor, também vai ser do momento. Não tenho ideia nem de onde, como e quando, mas vai acontecer”, declarou.

