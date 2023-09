Luau da Praia dos Namorados arrecada alimentos

Sábado (30), a partir das 21h, a Trip019 realizará na Orla da Praia dos

Namorados, o “Luau da Primavera”, um evento gratuito comemorativo à estação das flores com roda de música, encontros de amigos e muito bate-papo. O tradicional encontro contará com a presença de músicos e artistas da região.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Segundo os organizadores, as pessoas participarão do evento ao ar livre, com uma pequena fogueira e observando o estágio da Superlua, onde a Lua está no perigeu (seu ponto mais próximo do planeta) e, ao mesmo tempo, está cheia.

Quem quiser participar do evento, poderá levar o seu instrumento musical, assento como cadeira de praia, lençol, canga, alimentos, bebidas, lanterna, repelente e claro, a sua vibração positiva.

O “Luau da Primavera” propõe a reunião de pessoas com muita música na voz e violão, sem equipamento sonoro, em uma noite agradável. Mas além de tudo isso, nesta edição terá o incentivo a um ato de solidariedade, ao convidar os participantes a doar 1kg de alimento não perecível – como arroz, feijão, óleo de cozinha, café, macarrão, leite, sal, açúcar, farinha e enlatados – para que sejam destinados ao grupo “A Liga do Bem de Americana”, e assim chegar às famílias em situação de vulnerabilidade social.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP