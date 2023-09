Vereador quer criar secretaria municipal da família em Americana

O vereador Silvio Dourado (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo à prefeitura a criação da secretaria municipal da Família. O parlamentar aponta ainda que a implantação poderia ser iniciada através da criação de uma Coordenadoria da Família, ou departamento equivalente, dentro da secretaria municipal de Ação Social e Direitos Humanos.

No documento o vereador explica que em visita à cidade de Barueri conheceu a secretaria da Família, que é responsável por promover ações e projetos de apoio às famílias, formulando políticas e diretrizes referentes à promoção e fortalecimento dos vínculos familiares.

De acordo com Dourado, a secretaria também tem como missão promover o acesso às atividades que contribuam para o processo de desenvolvimento da criança e do adolescente em risco social ou situação econômica comprometida; promover à criança e ao adolescente o acesso a atividades extraescolares, em regime de jornada ampliada; possibilitar ao jovem em situação de risco procedente de família com vulnerabilidade social o acesso a aprendizagem técnico-profissionalizante compatível com o seu desenvolvimento físico e psicológico; e possibilitar o acesso às atividades que contribuam para o processo de desenvolvimento e convivência do idoso, além de promover e coordenar eventos de vínculo social, beneficente e de integração entre gerações.

“”Estamos desde o início do mandato trabalhando fortemente na política de fortalecimento de vínculos familiares com indicações, requerimentos, lei e emenda à lei orgânica do município. Tudo isso pensando na sociedade, pois é o fortalecimento dos vínculos familiares que bem trabalhado soluciona ou minimiza problemas em diversas áreas que envolvem as famílias, instituições e comunidade em geral. O grande desafio é trabalhar a vida das pessoas, os comportamentos, resgate da responsabilidade e busca pela verdade para que possamos fortalecer as instituições que tem início na família”, aponta Dourado.

A indicação foi relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira, dia 26, e será encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

