Lucas Leoncine ouve demandas de comerciantes da Av Iacanga

O vereador Lucas Leoncine (PSDB) reuniu-se na segunda-feira (8) com comerciantes da Avenida Iacanga para tratar da segurança da região, que na semana entre Natal e Ano Novo registrou diversos furtos de equipamentos e fiação.

A reunião foi solicitada pelos comerciantes, que solicitaram mais policiamento na região, principalmente no período noturno. Segundo eles a falta das rondas está facilitando os furtos e, além do prejuízo, gerando insegurança para os trabalhadores. Após os furtos, um comércio teve seu horário de atendimento reduzido, por falta de segurança.

“Ouvimos os comerciantes que estão sofrendo as consequências desses furtos e vamos levar às autoridades este pedido para que reforcem a segurança do local com mais rondas e, se possível, a volta do policiamento com bicicletas pela Polícia Militar, como era feito anteriormente”, destacou o vereador.

“Infelizmente existem aqueles que compram os produtos de furto, e como vereador vamos cobrar das forças policiais que façam um trabalho específico para se combater este comercio ilegal, solicitando também do Poder Executivo que coloque em prática a legislação votada pela Câmara ainda em 2021, no início de nosso mandato”, concluiu o vereador.

