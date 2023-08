Lula define que PT vai apoiar Boulos em SP 24

Pela primeira vez em sua história,o PT não terá candidato na disputa pela Prefeitura de São Paulo, cidade que já foi governada pela sigla três vezes. Em uma decisão que expôs um racha no partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o diretório paulistano da legenda anunciou no sábado, 5, o apoio formal à candidatura do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) nas eleições municipais de 2024. Uma ala petista defendida que o partido lançasse um candidato próprio.

Em uma tentativa de demonstrar unidade em torno de Boulos, participaram do anúncio a presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), e o ministro da Fazenda e ex-prefeito, Fernando Haddad.

Em 2020, Boulos chegou ao segundo turno da disputa ao Executivo municipal. Ele obteve 40,62% dos votos válidos e perdeu para Bruno Covas (PSDB). O deputado do PSOL é apontado como principal adversário do prefeito e pré-candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), que busca apoio de bolsonaristas. LEIA TAMBÉM: Carreta da Mamografia fica em Americana ACORDO MANTIDO- O apoio do PT ao pré-candidato do PSOL faz parte de um acordo feito nas eleições de 2022. À época, Boulos desistiu de concorrer ao governo do Estado para fortalecer a candidatura de Haddad, que foi ao segundo turno, mas perdeu para Tarcísio de Freitas (Republicanos).

