O encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump teve início nessa madrugada (26) em Kuala Lumpur, na Malásia.

É a primeira reunião oficial entre os dois desde que Washington impôs tarifas de 50% sobre produtos brasileiros — medida que provocou a maior crise diplomática recente entre os países.

Lula prometeu “boas notícias” após a reunião.

“O Brasil tem todo o interesse de ter uma relação extraordinária com os Estados Unidos, não há nenhuma razão para qualquer desavença entre os dois países”, disse ele.

