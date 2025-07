O presidente Lula (PT) lidera com folga a corrida eleitoral para 2026, mostra pesquisa Atlas/Intel divulgada esta terça-feira.

O petista aparece com 44,6% das intenções de voto no 1o turno, mais de 10 pp à frente do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Brasil 2026 1º turno (Cenário 1)

Lula: 44,6%

Tarcísio de Freitas: 34%

Outros: 16,8%

Não sei/branco/nulo: 4,6%

O presidente permanece estável na liderança em intenções de voto para o 1º turno de 2026, em um cenário contra Tarcísio de Freitas.

