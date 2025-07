Os dois nomes do bolsonarismo para as eleições do ano que vem em Americana Franco Sardelli (PL) e Ricardo Molina (Republicanos) mudaram de posição nas últimas semanas. Filho do prefeito Chico Sardelli (PL), FS parou de atacar o presidente Lula (PT) desde o final de maio. Passou o mês de junho virgem de ataques ao petista.

Impusionado por perfis como “Capitão Tarcíso de Freitas” e “O Bolsonaro Tem Razão”, Molina passou a acelerar os ataques a Lula, TV Globo, ‘artistas’, ‘socialistas de iPhone’ e até a defender nomes como o influencer Monark, que fugiu para os Estados Unidos depois de ter sido investiGADO no Brasil.

Molina obteve sucesso em 2022 ancorado no estilo mais radical do vereador Felipe Corá (PL Santa Bárbara) e bateu na trave na eleição para deputado estadual. Hoje está no governo do Estado com Tarcísio de Freitas (e até foi elogiado publicamente em evento no palácio na semana passada). Deve manter o tom apostando na força do bolsonarismo no interior, mas terá um adversário forte em Americana.

