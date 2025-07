A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação, deu o primeiro passo para a elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), instrumento que auxilia no diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos da área. Nesta segunda-feira (7), foi realizada a primeira reunião entre os gestores da área de TI da Prefeitura e a equipe do Instituto Inova Cidades, empresa de consultoria contratada pela Administração para orientar na elaboração do plano.

O PDTI é uma ferramenta essencial para o aprimoramento da governança em Tecnologia da Informação e serve como base para definir estratégias, ações, projetos e metas que visam atender às necessidades do setor, contribuindo para uma maior eficiência na obtenção e utilização dos recursos públicos. O documento é importante também para atender às exigências legais e técnicas estabelecidas pelos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas do Estado (TCE), no âmbito da dimensão i-Gov TI do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M).

“A pedido do prefeito Chico Sardelli, estamos dando esse passo fundamental para modernizar a nossa gestão pública e garantir mais eficiência, segurança e transparência no uso da tecnologia dentro da Prefeitura. O PDTI vai nos permitir planejar com mais estratégia, alinhar os investimentos às prioridades da gestão e melhorar a qualidade dos serviços prestados à população. Com esse trabalho, também fortalecemos nossa conformidade com os órgãos de controle e impulsionamos a transformação digital do município”, explicou o secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação de Americana, Leon Botão.

Também participaram da reunião a secretária-adjunta de TI, Luciana Cardoso, servidores da Unidade de Sistemas de Informações e representantes da área de TI das secretarias de Educação e Saúde, que também farão parte do projeto.

A elaboração do PDTI visa alinhar os investimentos de tecnologia às estratégias de governo, promover maior transparência na gestão dos recursos de TI, impulsionar o município nos indicadores do Tribunal de Contas e melhorar a eficiência e a segurança jurídica dos processos administrativos relacionados à tecnologia.

Após esse primeiro encontro, os próximos passos serão a formação do comitê gestor, a criação do plano de trabalho e o levantamento dos dados da atual situação da área de TI da Prefeitura, para em seguida dar andamento à elaboração do PDTI.

