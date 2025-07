Maurício Godoy cotado pra assumir comunicação em Nova Odessa

O empresário Maurício Godoy é hoje o nome mais cotado pra assumir a comunicação da prefeitura de Nova Odessa. Professor de inglês, ele também é colunista do jornal de Nova Odessa.

O nome de Maurício Godoy já teria sido aprovado tanto dentro do grupo do prefeito no governo como é bem visto por vereadores da cidade.

Outro nome que foi aventado na semana passada é o da experiente jornalista Neia Reami, que hoje trabalha na Coden Ambiental (Cia de Água da cidade). mas ela negou que vá ocupar o posto.

Em ação supresa na semana passada, o governo Leitnho Schooder (PSD) decidiu exonerar 4 importantes nomes da comunicação do governo. A explicação seria que eles teriam ‘falhado’ nos registros em evento com Leitinho e o governador Tarcísio de Freitas na semana anterior.

Sobre Maurício Godoy

Em seu perfil no Linkedin, M Godoy aparece com adjetivos que vão além do de professor e colunista de jornal.

Sólida experiência em Marketing de Produtos e Serviços, em cargos de coordenação e gerência, liderando equipe multidisciplinar, em empresas nacionais e multinacionais. Coordenação de trabalhos em conjunto com agências de publicidade e/ou house interna, com estratégias locais e alinhamento global de marca.

