A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, abriu nesta segunda-feira (7) as inscrições para entidades que desejam participar do Desfile Cívico em homenagem ao Dia da Independência, em 7 de setembro. O prazo para se inscrever vai até as 17 horas do dia 11 de agosto, clicando no banner disponível no site oficial da Prefeitura: www.americana.sp.gov.br.

A participação é aberta a escolas (municipais, estaduais e particulares), entidades, sindicatos, associações e representantes das forças militares e civis. Para se inscrever, é necessário preencher um formulário online com os dados da instituição e detalhes sobre sua apresentação no desfile, como quantidade de participantes e de veículos, entre outros. Além disso, o histórico da entidade deve ser anexado junto com a inscrição.

“No ano passado, aproximadamente dez mil pessoas compareceram para prestigiar o desfile, e estou confiante de que, nesta edição, teremos novamente um momento especial de celebração e amor à Pátria. Conto com a presença de todos para tornar essa celebração ainda mais memorável”, afirmou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O evento, que celebra a Independência do Brasil, terá concentração no Centro de Cultura e Lazer (CCL), localizado na Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo.