O nome do ex-deputado Vanderlei Macris ainda enfrenta resistência dentro do União Brasil. Seu nome era dado como certo para ser o candidato a deputado federal mais forte do partido na região.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O problema, segundo apurou o NM, é antigas rusgas de VM (tucano por décadas) com integrantes da família Leite, que comandou o antigo DEM na capital e hoje tem muita força no União.

Na RMC, o comando do União ficou a cargo do deputado estadual Rafa Zimbaldi, que deixou o Cidadania- partido que praticamenta ‘faliu’ no Estado.

Leia + sobre política regional