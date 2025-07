Asfalto novo promete mudar 'piso' em Sumaré

A Prefeitura de Sumaré segue firme com os trabalhos do Programa Asfalto Novo, um dos maiores investimentos em infraestrutura urbana dos últimos anos na cidade.

Nesta semana, os serviços estão sendo finalizados no bairro Parque das Indústrias, enquanto as obras no Parque Casarão entram em fase de conclusão.

Asfalto novo é o recape 2.0

Lançado no último dia 23 de junho, o programa tem como principal objetivo substituir o asfalto deteriorado por pavimento novo, garantindo mais segurança no trânsito urbano. As primeiras ruas a receberem o novo asfalto foram as do bairro Parque Casarão, onde as equipes atuaram com maquinário pesado, realizando o recape total das vias.

Segundo a Prefeitura, os próximos bairros a serem contemplados são o Parque Franceschini e o Jardim Maria Antônia, dando sequência ao cronograma de melhorias que abrange diversas regiões da cidade.

Coordenado pelas secretarias de Serviços Públicos, Obras e Subprefeituras, o programa é uma verdadeira força-tarefa de modernização viária. “Estamos cuidando da nossa cidade e da nossa gente. O Asfalto Novo é um compromisso com mais segurança, mobilidade e bem-estar para a população. Nosso objetivo é levar melhorias para todos os bairros”, afirmou o prefeito Henrique do Paraíso.

