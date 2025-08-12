O presidente Lula telefonou, na noite desta segunda-feira, 11 de agosto, para o presidente da República Popular da China, Xi Jinping.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Lula disse que na ligação, que durou cerca de uma hora, “trocamos impressões sobre a atual conjuntura internacional e os recentes esforços pela paz entre Rússia e Ucrânia. Concordamos sobre o papel do G20 e do BRICS na defesa do multilateralismo. Reiterei a importância que a China terá para o sucesso da COP 30 e no combate à mudança do clima”.

Xi Jinping defendeu os Brics

O presidente Xi indicou que a China estará representada em Belém por delegação de alto nível e que vai trabalhar com o Brasil para o êxito da conferência.

“Também conversamos sobre a parceria estratégica bilateral. Nesse contexto, saudamos os avanços já alcançados no âmbito das sinergias entre os programas nacionais de desenvolvimento dos dois países e nos comprometemos a ampliar o escopo da cooperação para setores como saúde, petróleo e gás, economia digital e satélites”, escreveu Lula.

O brasileiro destacou também a disposição em continuar identificando novas oportunidades de negócios entre as duas economias.

Leia Mais notícias do Brasil