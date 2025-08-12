DAE de Santa Bárbara intensifica reparos no asfalto

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste segue acelerando os serviços de recuperação de asfalto (tapa-buraco) em locais onde foram realizadas escavações pelas equipes de manutenção das redes de água e esgoto. Nesta semana, os trabalhos contemplaram bairros das regiões Central, Leste e Sul do município.

O processo de reparo é feito em duas etapas: primeiro, a preparação do solo, com compactação de brita e cimento; em seguida, a aplicação e fixação da massa asfáltica, garantindo maior qualidade e durabilidade ao recapeamento.

Intervenções

As intervenções são incluídas no cronograma logo após a conclusão dos serviços operacionais. Caso necessário, o munícipe pode solicitar o serviço de tapa-buraco de responsabilidade do DAE pelo site www.daesbo.sp.gov.br, acessando o sistema Protocolo 1Doc.

